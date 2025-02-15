مسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250215/مسؤول-أوكراني-أوكرانيا-لم-ترسل-مفاوضين-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1097816620.html
مسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية
مسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
قال ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، إن أوكرانيا لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T22:40+0000
2025-02-15T23:04+0000
أخبار أوكرانيا
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
مفاوضات
مفاوضات السلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097689608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bbff8b63654d8068c5fa595edd678b3.jpg
وبرر المسؤول الأوكراني ذلك بقوله إنه في رأيه، "لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات يمكن مناقشته".وقال بودولياك: "لا يوجد مفاوضون أوكرانيون سيمثلون أوكرانيا في المملكة العربية السعودية.. لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات اليوم يمكن مناقشته".وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد موقع بوليتيكو نقلاً عن مصادر أمريكية، أن مسؤولين أمريكيين كباراً سافروا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة.ووفقاً للتقرير، سينضم مستشار الأمن القومي مايك والتز إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الأيام المقبلة لبدء محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.ومع ذلك، لن يحضر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج الاجتماع. ووفقاً للمصادر، لا توجد حالياً خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المحادثات.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، إن هدف تسوية الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف استمرار الصراع لاحقاً، بل سلام طويل الأمد.وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب، وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً على ذلك.
https://sarabic.ae/20240528/الكرملين-يعلق-على-أنباء-عقد-اجتماع-في-السعودية-حول-أوكرانيا----1089278783.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097689608_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_41a983d1449fbd34e0f7d63618765a54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, مفاوضات, مفاوضات السلام
أخبار أوكرانيا, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, مفاوضات, مفاوضات السلام

مسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية

22:40 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 23:04 GMT 15.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، إن أوكرانيا لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية.
وبرر المسؤول الأوكراني ذلك بقوله إنه في رأيه، "لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات يمكن مناقشته".
وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت قناة فوكس نيوز، نقلاً عن مصادر، أن أوكرانيا لم تتم دعوتها للمشاركة في المحادثات الأمريكية الروسية المقبلة في المملكة العربية السعودية ولم يتم إبلاغها بها.
وقال بودولياك: "لا يوجد مفاوضون أوكرانيون سيمثلون أوكرانيا في المملكة العربية السعودية.. لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات اليوم يمكن مناقشته".
وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد موقع بوليتيكو نقلاً عن مصادر أمريكية، أن مسؤولين أمريكيين كباراً سافروا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة.
ووفقاً للتقرير، سينضم مستشار الأمن القومي مايك والتز إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الأيام المقبلة لبدء محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.
ومع ذلك، لن يحضر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج الاجتماع. ووفقاً للمصادر، لا توجد حالياً خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المحادثات.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
الكرملين يعلق على أنباء عقد اجتماع في السعودية حول أوكرانيا
28 مايو 2024, 11:47 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، إن هدف تسوية الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف استمرار الصراع لاحقاً، بل سلام طويل الأمد.
ووفقاً لبوتين، ستواصل السلطات الروسية النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو معنى العملية الخاصة.
وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب، وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".
وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً على ذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала