https://sarabic.ae/20250215/مسؤول-أوكراني-أوكرانيا-لم-ترسل-مفاوضين-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1097816620.html
مسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية
مسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
قال ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، إن أوكرانيا لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
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وبرر المسؤول الأوكراني ذلك بقوله إنه في رأيه، "لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات يمكن مناقشته".وقال بودولياك: "لا يوجد مفاوضون أوكرانيون سيمثلون أوكرانيا في المملكة العربية السعودية.. لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات اليوم يمكن مناقشته".وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد موقع بوليتيكو نقلاً عن مصادر أمريكية، أن مسؤولين أمريكيين كباراً سافروا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة.ووفقاً للتقرير، سينضم مستشار الأمن القومي مايك والتز إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الأيام المقبلة لبدء محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.ومع ذلك، لن يحضر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج الاجتماع. ووفقاً للمصادر، لا توجد حالياً خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المحادثات.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، إن هدف تسوية الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف استمرار الصراع لاحقاً، بل سلام طويل الأمد.وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب، وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً على ذلك.
https://sarabic.ae/20240528/الكرملين-يعلق-على-أنباء-عقد-اجتماع-في-السعودية-حول-أوكرانيا----1089278783.html
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أخبار أوكرانيا, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, مفاوضات, مفاوضات السلام
أخبار أوكرانيا, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, مفاوضات, مفاوضات السلام
مسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية
22:40 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 23:04 GMT 15.02.2025)
قال ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، إن أوكرانيا لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية.
وبرر المسؤول الأوكراني ذلك بقوله إنه في رأيه، "لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات يمكن مناقشته".
وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت قناة فوكس نيوز، نقلاً عن مصادر، أن أوكرانيا لم تتم دعوتها للمشاركة في المحادثات الأمريكية الروسية المقبلة في المملكة العربية السعودية ولم يتم إبلاغها بها.
وقال بودولياك: "لا يوجد مفاوضون أوكرانيون سيمثلون أوكرانيا في المملكة العربية السعودية
.. لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات اليوم يمكن مناقشته".
وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد موقع بوليتيكو نقلاً عن مصادر أمريكية، أن مسؤولين أمريكيين كباراً سافروا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة.
ووفقاً للتقرير، سينضم مستشار الأمن القومي مايك والتز إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الأيام المقبلة لبدء محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.
ومع ذلك، لن يحضر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج الاجتماع. ووفقاً للمصادر، لا توجد حالياً خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المحادثات.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، إن هدف تسوية الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف استمرار الصراع لاحقاً، بل سلام طويل الأمد.
ووفقاً لبوتين، ستواصل السلطات الروسية النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو معنى العملية الخاصة.
وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب، وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".
وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً على ذلك.