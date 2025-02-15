https://sarabic.ae/20250215/مسؤول-أوكراني-أوكرانيا-لم-ترسل-مفاوضين-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1097816620.html

مسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية

مسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية

سبوتنيك عربي

قال ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، إن أوكرانيا لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T22:40+0000

2025-02-15T22:40+0000

2025-02-15T23:04+0000

أخبار أوكرانيا

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

مفاوضات

مفاوضات السلام

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097689608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bbff8b63654d8068c5fa595edd678b3.jpg

وبرر المسؤول الأوكراني ذلك بقوله إنه في رأيه، "لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات يمكن مناقشته".وقال بودولياك: "لا يوجد مفاوضون أوكرانيون سيمثلون أوكرانيا في المملكة العربية السعودية.. لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات اليوم يمكن مناقشته".وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد موقع بوليتيكو نقلاً عن مصادر أمريكية، أن مسؤولين أمريكيين كباراً سافروا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة.ووفقاً للتقرير، سينضم مستشار الأمن القومي مايك والتز إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الأيام المقبلة لبدء محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.ومع ذلك، لن يحضر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج الاجتماع. ووفقاً للمصادر، لا توجد حالياً خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المحادثات.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، إن هدف تسوية الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف استمرار الصراع لاحقاً، بل سلام طويل الأمد.وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب، وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً على ذلك.

https://sarabic.ae/20240528/الكرملين-يعلق-على-أنباء-عقد-اجتماع-في-السعودية-حول-أوكرانيا----1089278783.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, مفاوضات, مفاوضات السلام