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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250213/الكرملين-الرياض-مكان-محتمل-للقاء-بوتين-وترامب-1097756502.html
الكرملين: الرياض مكان محتمل للقاء بوتين وترامب
الكرملين: الرياض مكان محتمل للقاء بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العاصمة السعودية الرياض مناسبة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن لم يتم اتخاذ... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T16:08+0000
2025-02-13T16:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بيسكوف في مقابلة مع "القناة الأولى": "السعودية دولة لدينا معها تفاعل بناء للغاية في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق فإن الرياض مناسبة للبلدين، وبالفعل ظهرت الرياض، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أو تسجيل أي قرارات سواء على المستوى العملي بهذا الشأن أو على أعلى مستوى".وقال بيسكوف في تعليق على إمكانية مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عملية التسوية الأوكرانية: "سيحتاج الأوروبيون إلى التحدث مع واشنطن من أجل تحديد مكانهم بطريقة ما".وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن واشنطن هي النظير الرئيسي لموسكو في تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يشيد-بمحادثته-مع-بوتين-ويصفها-بـالرائعة-1097751178.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الكرملين: الرياض مكان محتمل للقاء بوتين وترامب

16:08 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوروصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، السعودية 14 أكتوبر 2019
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، السعودية 14 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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تابعنا عبر
ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العاصمة السعودية الرياض مناسبة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.
وقال بيسكوف في مقابلة مع "القناة الأولى": "السعودية دولة لدينا معها تفاعل بناء للغاية في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق فإن الرياض مناسبة للبلدين، وبالفعل ظهرت الرياض، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أو تسجيل أي قرارات سواء على المستوى العملي بهذا الشأن أو على أعلى مستوى".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الاستعدادات للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهرا.

وقال بيسكوف في تعليق على إمكانية مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عملية التسوية الأوكرانية: "سيحتاج الأوروبيون إلى التحدث مع واشنطن من أجل تحديد مكانهم بطريقة ما".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يشيد بمحادثته مع بوتين ويصفها بـ"الرائعة"
13:51 GMT
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن واشنطن هي النظير الرئيسي لموسكو في تسوية الوضع في أوكرانيا.
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
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