https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يشيد-بمحادثته-مع-بوتين-ويصفها-بـالرائعة-1097751178.html
ترامب يشيد بمحادثته مع بوتين ويصفها بـ"الرائعة"
ترامب يشيد بمحادثته مع بوتين ويصفها بـ"الرائعة"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمتيه الهاتفيتين مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، بأنهما "رائعتان"، مشيرًا إلى أن... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T13:51+0000
2025-02-13T13:51+0000
2025-02-13T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أجريت محادثات رائعة مع روسيا وأوكرانيا أمس. هناك إمكانية جيدة لإنهاء هذه الحرب الفظيعة والدموية للغاية".وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250213/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فوديانويه-فتورويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097741379.html
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روسيا
ترامب يشيد بمحادثته مع بوتين ويصفها بـ"الرائعة"
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمتيه الهاتفيتين مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، بأنهما "رائعتان"، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية معقولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أجريت محادثات رائعة مع روسيا وأوكرانيا أمس. هناك إمكانية جيدة لإنهاء هذه الحرب الفظيعة والدموية للغاية".
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أنه خلال محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يتم التطرق إلى ملف رفع العقوبات عن روسيا أو تخفيفها. وأضاف، قائلا: "لا، لم يتم طرح هذا الموضوع بالأمس. وأنتم تعرفون موقفنا من العقوبات، ونحن نعتبرها غير قانونية، وانتهاكاً لجميع قواعد التجارة، وبالطبع، إن روسيا تعارض هذه العقوبات، لكن حتى الآن لم يتم طرح هذا الموضوع".
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية
في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.