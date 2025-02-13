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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250213/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فوديانويه-فتورويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097741379.html
القوات الروسية تحرر بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T09:23+0000
2025-02-13T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b942358ed2ae81b8e73a938c1158e593.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لـ4 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين للحرس الوطني، في مناطق شيبيربينوفكا ولينينا وبارانوفكا وزفيريفو وأوداتشنوي وكوتلينو وناديجدينكا ونوفواندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 510 عسكريين، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و4 شاحنات صغيرة. وتم تدمير نظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "فامباير" من صنع تشيكي، ومدفعين ميدانيين، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة ألمانية الصنع من طراز "بانزرهاوبيتسه 2000" من عيار 155 ملم".وأردف البيان أنه "في اتجاه خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات 3 ألوية دفاع إقليمي في مناطق ليبتسي، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوتكوفكا وكوندراشوفكا وبوغوسلافكا ونوفايا كروغلياكوفكا وزيليني غاي في مقاطعة خاركوف، ونوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكولوديزي ويامبولوفكا ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، في مناطق نيكيفوروفكا، زفانوفكا، بيريزدنوي، رايغورودوك، فاسيوكوفكا، بريفولي، تشاسوف يار، كونستانتينوفكا، ألكسندر شولتينو، إيفانوبولي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 155 جنديًا، و3 شاحنات صغيرة و4 مدافع ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "بانزرهاوبيتز 2000" مصنوعة في ألمانيا، ومستودع ذخيرة.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، والمواني في أوكرانيا، وورش إنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تخزين الوقود ومواد التشحيم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن تمركزات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 146 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية قنبلة جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، و3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 قنابل جوية موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، بالإضافة إلى 202 طائرة مسيرة، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لقطات لطائرات روسية مسيرة "تفترس" عناصر وآليات كييف خلال تحرير دزيرجينسك... فيديو"كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم
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https://sarabic.ae/20250209/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-فيديو-1097608723.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:23 GMT 13.02.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 13.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لـ4 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين للحرس الوطني، في مناطق شيبيربينوفكا ولينينا وبارانوفكا وزفيريفو وأوداتشنوي وكوتلينو وناديجدينكا ونوفواندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 510 عسكريين، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و4 شاحنات صغيرة. وتم تدمير نظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "فامباير" من صنع تشيكي، ومدفعين ميدانيين، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة ألمانية الصنع من طراز "بانزرهاوبيتسه 2000" من عيار 155 ملم".
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04:51 GMT
وأردف البيان أنه "في اتجاه خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات 3 ألوية دفاع إقليمي في مناطق ليبتسي، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف".

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 130 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و6 مركبات، ومدفعين، ومستودع ذخيرة.

وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوتكوفكا وكوندراشوفكا وبوغوسلافكا ونوفايا كروغلياكوفكا وزيليني غاي في مقاطعة خاركوف، ونوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكولوديزي ويامبولوفكا ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، في مناطق نيكيفوروفكا، زفانوفكا، بيريزدنوي، رايغورودوك، فاسيوكوفكا، بريفولي، تشاسوف يار، كونستانتينوفكا، ألكسندر شولتينو، إيفانوبولي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 155 جنديًا، و3 شاحنات صغيرة و4 مدافع ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "بانزرهاوبيتز 2000" مصنوعة في ألمانيا، ومستودع ذخيرة.

وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات 3 ألوية هجومية ميكانيكية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق كونستانتينوبول وبوغاتير وبورلاتسكوي وكومار وسكودنوي وريفنيبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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9 فبراير, 16:57 GMT

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 140 عسكريًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و8 مركبات و7 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر من طراز "إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع للذخيرة.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، والمواني في أوكرانيا، وورش إنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تخزين الوقود ومواد التشحيم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن تمركزات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 146 منطقة.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية قنبلة جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، و3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 قنابل جوية موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، بالإضافة إلى 202 طائرة مسيرة، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
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الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك... فيديو
9 فبراير, 11:39 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لقطات لطائرات روسية مسيرة "تفترس" عناصر وآليات كييف خلال تحرير دزيرجينسك... فيديو
"كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم
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