https://sarabic.ae/20250213/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فوديانويه-فتورويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097741379.html

القوات الروسية تحرر بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T09:23+0000

2025-02-13T09:23+0000

2025-02-13T10:05+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فوديانويه فتورويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لـ4 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين للحرس الوطني، في مناطق شيبيربينوفكا ولينينا وبارانوفكا وزفيريفو وأوداتشنوي وكوتلينو وناديجدينكا ونوفواندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 510 عسكريين، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و4 شاحنات صغيرة. وتم تدمير نظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "فامباير" من صنع تشيكي، ومدفعين ميدانيين، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة ألمانية الصنع من طراز "بانزرهاوبيتسه 2000" من عيار 155 ملم".وأردف البيان أنه "في اتجاه خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات 3 ألوية دفاع إقليمي في مناطق ليبتسي، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوتكوفكا وكوندراشوفكا وبوغوسلافكا ونوفايا كروغلياكوفكا وزيليني غاي في مقاطعة خاركوف، ونوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكولوديزي ويامبولوفكا ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، في مناطق نيكيفوروفكا، زفانوفكا، بيريزدنوي، رايغورودوك، فاسيوكوفكا، بريفولي، تشاسوف يار، كونستانتينوفكا، ألكسندر شولتينو، إيفانوبولي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 155 جنديًا، و3 شاحنات صغيرة و4 مدافع ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "بانزرهاوبيتز 2000" مصنوعة في ألمانيا، ومستودع ذخيرة.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، والمواني في أوكرانيا، وورش إنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تخزين الوقود ومواد التشحيم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن تمركزات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 146 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية قنبلة جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، و3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 قنابل جوية موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، بالإضافة إلى 202 طائرة مسيرة، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لقطات لطائرات روسية مسيرة "تفترس" عناصر وآليات كييف خلال تحرير دزيرجينسك... فيديو"كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم

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