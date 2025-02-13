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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250213/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-83-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1097734110.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدد... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T04:51+0000
2025-02-13T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: تم إسقاط 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 أخرى فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، و9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تفير، و3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوغا وسمولينسك وفورونيج، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
https://sarabic.ae/20250209/سلطات-دونيتسك-الجيش-الروسي-يحقق-نجاحات-تكتيكية-في-تشاسوف-يار-1097616775.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:51 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم2" في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: تم إسقاط 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 أخرى فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، و9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تفير، و3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوغا وسمولينسك وفورونيج، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: الجيش الروسي يحقق نجاحات تكتيكية في تشاسوف يار
9 فبراير, 16:57 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
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