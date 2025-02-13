https://sarabic.ae/20250213/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-83-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1097734110.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدد... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T04:51+0000
2025-02-13T04:51+0000
2025-02-13T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: تم إسقاط 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 أخرى فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، و9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تفير، و3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوغا وسمولينسك وفورونيج، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
https://sarabic.ae/20250209/سلطات-دونيتسك-الجيش-الروسي-يحقق-نجاحات-تكتيكية-في-تشاسوف-يار-1097616775.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: تم إسقاط 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 أخرى فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، و9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تفير، و3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوغا وسمولينسك وفورونيج، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.