https://sarabic.ae/20250211/مسيرة-روسية-تدمر-آليتين-عسكريتيين-أوكرانيتين-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1097683258.html
مسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
مسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طائرة مسيرة روسية بتدمير آليتين عسكريتيين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T15:29+0000
2025-02-11T15:29+0000
2025-02-11T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097683319_159:0:1092:525_1920x0_80_0_0_6e08268ac3e5e32aa3381748248c698b.png
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "تمكنت أطقم الطائرات من دون طيار الروسية المعززة بنظام الواقع الافتراضي (FPV) من قوات مجموعة "الغرب" من تدمير ناقلتي جنود مدرعتين غربيتين الصنع تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ياسينوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097669263.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طائرة مسيرة روسية بتدمير آليتين عسكريتيين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "تمكنت أطقم الطائرات من دون طيار الروسية المعززة بنظام الواقع الافتراضي (FPV) من قوات مجموعة "الغرب" من تدمير ناقلتي جنود مدرعتين غربيتين الصنع تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.