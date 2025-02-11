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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250211/مسيرة-روسية-تدمر-آليتين-عسكريتيين-أوكرانيتين-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1097683258.html
مسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
مسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طائرة مسيرة روسية بتدمير آليتين عسكريتيين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T15:29+0000
2025-02-11T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "تمكنت أطقم الطائرات من دون طيار الروسية المعززة بنظام الواقع الافتراضي (FPV) من قوات مجموعة "الغرب" من تدمير ناقلتي جنود مدرعتين غربيتين الصنع تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ياسينوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097669263.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو

15:29 GMT 11.02.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseمسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتيين في مقاطعة خاركوف
مسيرة روسية تدمر آليتين عسكريتيين أوكرانيتيين في مقاطعة خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طائرة مسيرة روسية بتدمير آليتين عسكريتيين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "تمكنت أطقم الطائرات من دون طيار الروسية المعززة بنظام الواقع الافتراضي (FPV) من قوات مجموعة "الغرب" من تدمير ناقلتي جنود مدرعتين غربيتين الصنع تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:13 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
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