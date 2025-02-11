https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ياسينوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097669263.html

القوات الروسية تحرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T09:13+0000

2025-02-11T09:13+0000

2025-02-11T09:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم تحرير بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الروسية، نفذت الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم استهداف مرافق مجمع الغاز والطاقة، التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع التخزين ومواقع استخدام الطائرات المسيرة، وتم تحقيق أهداف الضربة".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكريين ومركبتين مدرعتين، وعدد من المدافع الميدانية".وبحسب الدفاع الروسية، فإن "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بتجمعات القوى البشرية والمعدات المعادية في 137 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-قرية-تافريتشيسكي-بمقاطعة-زابوروجيه-1097657755.html

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