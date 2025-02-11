https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ياسينوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097669263.html
القوات الروسية تحرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T09:13+0000
2025-02-11T09:13+0000
2025-02-11T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم تحرير بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الروسية، نفذت الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم استهداف مرافق مجمع الغاز والطاقة، التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع التخزين ومواقع استخدام الطائرات المسيرة، وتم تحقيق أهداف الضربة".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكريين ومركبتين مدرعتين، وعدد من المدافع الميدانية".وبحسب الدفاع الروسية، فإن "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بتجمعات القوى البشرية والمعدات المعادية في 137 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-قرية-تافريتشيسكي-بمقاطعة-زابوروجيه-1097657755.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:13 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 09:33 GMT 11.02.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم تحرير بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية".
وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 505 عسكريين وعدد من المدافع، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الروسية، نفذت الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم استهداف مرافق مجمع الغاز والطاقة، التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع التخزين ومواقع استخدام الطائرات المسيرة، وتم تحقيق أهداف الضربة".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهوريتي ودونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 215 عسكريا، وتم تدمير دبابتين وناقلتي جند مدرعتين، ومركبات قتالية وعدد من المدافع، وتم تدمير 4 مستودعات ذخيرة، ومحطتين للحرب الإلكترونية".
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكريين ومركبتين مدرعتين، وعدد من المدافع الميدانية".
وأردف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155عسكريا، وعدد من المدافع، ومركبتين".
وبحسب الدفاع الروسية، فإن "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بتجمعات القوى البشرية والمعدات المعادية في 137 منطقة".
وأشار بيان الدفاع الروسية، إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ من طراز "هامر"، وصاورخا من طراز "هيمارس" و128 طائرة مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.