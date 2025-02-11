https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-قرية-تافريتشيسكي-بمقاطعة-زابوروجيه-1097657755.html
القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الجيش الروسي دمر نقطة انتشار مؤقتة كبيرة لمقاتلي القوات... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T05:26+0000
2025-02-11T05:26+0000
2025-02-11T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في قرية تافريشيسكي على اتجاه أوريخوفسكي على خط جبهة زابوروجيه، تم تنفيذ ضربة على نقطة انتشار كبيرة مؤقتة لمسلحي القوات الأوكرانية، وتم تحييد جميع المسلحين الذين كانوا هناك ومركباتهم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صاروخ "إسكندر" يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديوالقوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
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روسيا
القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الجيش الروسي دمر نقطة انتشار مؤقتة كبيرة لمقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، في قرية تافريتشيسكي بالجزء المحتل من مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في قرية تافريشيسكي على اتجاه أوريخوفسكي على خط جبهة زابوروجيه، تم تنفيذ ضربة على نقطة انتشار كبيرة مؤقتة لمسلحي القوات الأوكرانية، وتم تحييد جميع المسلحين الذين كانوا هناك ومركباتهم".
وأشار إلى أن الهجوم نفذه طيران الخطوط الأمامية باستخدام 10 قنابل جوية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.