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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-قرية-تافريتشيسكي-بمقاطعة-زابوروجيه-1097657755.html
القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الجيش الروسي دمر نقطة انتشار مؤقتة كبيرة لمقاتلي القوات... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T05:26+0000
2025-02-11T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في قرية تافريشيسكي على اتجاه أوريخوفسكي على خط جبهة زابوروجيه، تم تنفيذ ضربة على نقطة انتشار كبيرة مؤقتة لمسلحي القوات الأوكرانية، وتم تحييد جميع المسلحين الذين كانوا هناك ومركباتهم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صاروخ "إسكندر" يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديوالقوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250210/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1097625535.html
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القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه

05:26 GMT 11.02.2025
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Sputnik . Maxim Blinov
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أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الجيش الروسي دمر نقطة انتشار مؤقتة كبيرة لمقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، في قرية تافريتشيسكي بالجزء المحتل من مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في قرية تافريشيسكي على اتجاه أوريخوفسكي على خط جبهة زابوروجيه، تم تنفيذ ضربة على نقطة انتشار كبيرة مؤقتة لمسلحي القوات الأوكرانية، وتم تحييد جميع المسلحين الذين كانوا هناك ومركباتهم".

وأشار إلى أن الهجوم نفذه طيران الخطوط الأمامية باستخدام 10 قنابل جوية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أمس, 04:24 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
صاروخ "إسكندر" يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:59 GMT
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