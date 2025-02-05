القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو

عربي
لافروف: روسيا ترحب بتصريحات ترامب حول عدم صوابية جر أوكرانيا إلى الناتو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097489144.html
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل جهاز الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قامت بتحييد مجموعة استطلاع أوكرانية وأسر بعض عناصرها على محور دونيتسك. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T08:27+0000
2025-02-05T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085087198_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_9c033131ba5cd8a9209838606d4bf3ad.jpg
وذكر ممثل جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك" أن عسكريين روس من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمروا مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية مكونة من ستة أشخاص من اللواء 60 الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على أربعة مخربين وأسر اثنين.وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو تم تصويره في موقع تصفية مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية.وأضاف أن مجموعة التخريب والاستطلاع دُمرت بالقرب من قرية كولوديزي في الجزء غير الخاضع للسيطرة من جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250204/إجلاء-جماعي-لجنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097448263.html
https://sarabic.ae/20250203/سلاح-الجو-الروسي-يسقط-سو-27-و199-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1097421894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085087198_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_6018f66328487af966e5fa4dc4279044.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو

08:27 GMT 05.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورجندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد ممثل جهاز الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قامت بتحييد مجموعة استطلاع أوكرانية وأسر بعض عناصرها على محور دونيتسك.
وذكر ممثل جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك" أن عسكريين روس من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمروا مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية مكونة من ستة أشخاص من اللواء 60 الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على أربعة مخربين وأسر اثنين.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو تم تصويره في موقع تصفية مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

وقال ممثل جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "دمر جنود من قوات مجموعة "الغرب" ... مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تابعة للواء 60 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم قتل أربعة مخربين أوكرانيين خلال تبادل لإطلاق النار، وتم أسر اثنين".

جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إجلاء جماعي لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 06:02 GMT
وأضاف أن مجموعة التخريب والاستطلاع دُمرت بالقرب من قرية كولوديزي في الجزء غير الخاضع للسيطرة من جمهورية دونيتسك الشعبية.
عرض لمجموعة الطيارين الفرسان الروس فى طائرات سو - 27 خلال المنتدي العسكري التقني آرميا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي يسقط "سو-27" و199 طائرة مسيرة أوكرانية
3 فبراير, 09:13 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربيةوالمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала