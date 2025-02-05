https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097489144.html
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل جهاز الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قامت بتحييد مجموعة استطلاع أوكرانية وأسر بعض عناصرها على محور دونيتسك. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T08:27+0000
2025-02-05T08:27+0000
2025-02-05T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وذكر ممثل جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك" أن عسكريين روس من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمروا مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية مكونة من ستة أشخاص من اللواء 60 الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على أربعة مخربين وأسر اثنين.وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو تم تصويره في موقع تصفية مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية.وأضاف أن مجموعة التخريب والاستطلاع دُمرت بالقرب من قرية كولوديزي في الجزء غير الخاضع للسيطرة من جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
أفاد ممثل جهاز الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قامت بتحييد مجموعة استطلاع أوكرانية وأسر بعض عناصرها على محور دونيتسك.
وذكر ممثل جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك" أن عسكريين روس من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمروا مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية مكونة من ستة أشخاص من اللواء 60 الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على أربعة مخربين وأسر اثنين.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو تم تصويره في موقع تصفية مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
وقال ممثل جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "دمر جنود من قوات مجموعة "الغرب" ... مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تابعة للواء 60 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم قتل أربعة مخربين أوكرانيين خلال تبادل لإطلاق النار، وتم أسر اثنين".
وأضاف أن مجموعة التخريب والاستطلاع دُمرت بالقرب من قرية كولوديزي في الجزء غير الخاضع للسيطرة
من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربيةوالمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.