https://sarabic.ae/20250204/إجلاء-جماعي-لجنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097448263.html
إجلاء جماعي لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
إجلاء جماعي لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أكد فيلق المتطوعين التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية أنه تم تسجيل عملية إجلاء جماعي لجنود القوات المسلحة الروسية الجرحى بالقرب من منقطة تشاسوف يار التي تدور... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T06:02+0000
2025-02-04T06:02+0000
2025-02-04T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الخدمة للفيلق الصحيفة لوكالة "سبوتنيك": "يستمر تطويق تشاسوف يار من قبل وحدات الفيلق التي عبرت قناة سيفرسكي دونيتس-دونباس إلى الشمال منطقة (تشاسوف يار) وتتحرك نحو قرية مايسكوي. تقدم وحدات المدفعية والوحدات الضاربة التابعة للفيلق دعمًا ناريًا نشطًا لمجموعات الهجوم التابعة لفيلق المتطوعين".كما أشار المكتب الصحفي إلى أن اللواء 200 لواء البنادق الآلية المنفصلة التابع لقوات مجموعة "الجنوب"، الذي يعمل كجزء من فيلق المتطوعين، دمر معقلًا للقوات المسلحة غرب تشاسوف يار ويواصل عمليات هجومية في المنطقة نفسها.وتقع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تربو على ارتفاع عال، مما يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، المتمثل في مدن سلافيانسك وكراماتورسك، وكذلك كونستانتينوفكا.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة سلاح الجو الروسي يسقط "سو-27" و199 طائرة مسيرة أوكرانية
https://sarabic.ae/20250201/مصدر-الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1097370732.html
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روسيا
إجلاء جماعي لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أكد فيلق المتطوعين التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية أنه تم تسجيل عملية إجلاء جماعي لجنود القوات المسلحة الروسية الجرحى بالقرب من منقطة تشاسوف يار التي تدور فيها المعارك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد عبور القوات الروسية قناة سيفرسكي دونيتس-دونباس.
وقالت الخدمة للفيلق الصحيفة لوكالة "سبوتنيك": "يستمر تطويق تشاسوف يار من قبل وحدات الفيلق التي عبرت قناة سيفرسكي دونيتس-دونباس إلى الشمال منطقة (تشاسوف يار) وتتحرك نحو قرية مايسكوي. تقدم وحدات المدفعية والوحدات الضاربة التابعة للفيلق دعمًا ناريًا نشطًا لمجموعات الهجوم التابعة لفيلق المتطوعين".
وأوضحت أنه أظهرت لقطات الرصد الموضوعي عمليات إجلاء جماعي للجنود الأوكرانيين المصابين مما يؤكد فعالية الضربات".
كما أشار المكتب الصحفي إلى أن اللواء 200 لواء البنادق الآلية المنفصلة التابع لقوات مجموعة "الجنوب"، الذي يعمل كجزء من فيلق المتطوعين، دمر معقلًا للقوات المسلحة غرب تشاسوف يار ويواصل عمليات هجومية في المنطقة نفسها.
يذكر أن مدينة تشاسوف يار تعتبر نقطة لوجستية مهمة، وهي تقع غربي مدينة أرتيوموفسك (باخموت) التي سيطرت عليها روسيا في مايو 2023.
وتقع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تربو على ارتفاع عال، مما يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، المتمثل في مدن سلافيانسك وكراماتورسك، وكذلك كونستانتينوفكا.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.