https://sarabic.ae/20250201/مصدر-الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1097370732.html
مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية، هاجمت نقطة الانتشار المؤقتة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T08:29+0000
2025-02-01T08:29+0000
2025-02-01T08:29+0000
رصد عسكري
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وذكر ليبيديف، اليوم السبت، أنه "وبحسب البيانات الأولية، قُتل 19 جنديًا أوكرانياً، وأصيب نحو 30 آخرين".وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أفاد ليبيديف بأن غارة استهدفت مطارا في مقاطعة أوديسا، حيث توجد مستودعات لتجميع الطائرات المسيرة.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
https://sarabic.ae/20250201/القوات-الروسية-تدمر-9-طائرات-دون-طيار-وزورقا-أوكرانيا-مسيرا-في-البحر-الأسود-خلال-الليل-1097364598.html
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رصد عسكري
مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية، هاجمت نقطة الانتشار المؤقتة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وذكر ليبيديف، اليوم السبت، أنه "وبحسب البيانات الأولية، قُتل 19 جنديًا أوكرانياً، وأصيب نحو 30 آخرين".
بالإضافة إلى ذلك، أشار ليبيديف إلى أن الطائرات المسيرة الروسية، استهدفت الليلة الماضية، منشأة لتخزين النفط ومستودعات في مدينة إزماييل بمقاطعة أوديسا.
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أفاد ليبيديف بأن غارة استهدفت مطارا في مقاطعة أوديسا، حيث توجد مستودعات لتجميع الطائرات المسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".