https://sarabic.ae/20250203/سلاح-الجو-الروسي-يسقط-سو-27-و199-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1097421894.html

سلاح الجو الروسي يسقط "سو-27" و199 طائرة مسيرة أوكرانية

سلاح الجو الروسي يسقط "سو-27" و199 طائرة مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بقيام سلاح الجو التابع للجيش الروسي بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" أوكرانية، و199 طائرة مسيرة خلال الـ24 الساعة الأخيرة. 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T09:13+0000

2025-02-03T09:13+0000

2025-02-03T09:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الاثنين: "أسقطت الطائرات المقاتلة، التابعة للقوات الجوية الروسية، طائرة من طراز سو-27، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضافت الوزارة في البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت أربع قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وسبع صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و199 طائرة دون طيار، من بينها 124 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها، استهدفت خلال 24 ساعة، منشأة للطاقة، تدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات الإنتاج ومواقع التخزين والإعداد، لإطلاق الطائرات دون طيار.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في منطقتي أودي وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.وكشفت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" عززت مواقعها، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي، في مناطق بوروفايا وكوبيانسك وزاغورويكوفكا، وزيليني جاي في مقاطعة خاركوف، ونوفويجوروفكا، التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطاً ومواقع مهمة، مكبدة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق درونوفكا، وفيرخنيكامينسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وبريدتشينو، وتشاسوف يار، وداتشنوي، وأولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت قوات "المركز" عملياتها، ودحرت القوة البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك وليسوفكا وكوتلينو ودميتروف وأوسبينوفكا وياسينوفوي وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، ودحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وبورلاتسكوي ونوفوسيلكا وفيسيلوي ونوفوبول ودنيبروينيرجيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، استهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكوي وأوترادوكامينكا، في مقاطعة خيرسون.وخسر العدو ما يصل إلى 70 جنديا وثماني سيارات، وقطعتين مدفعيتين ميدانيتين، كما تم تدمير مستودع الذخيرة.قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضيةالقوات الروسية تدمر 9 طائرات مسيرة وزورقا مسيرا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود خلال الليل

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روسيا, رصد عسكري