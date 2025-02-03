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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250203/سلاح-الجو-الروسي-يسقط-سو-27-و199-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1097421894.html
سلاح الجو الروسي يسقط "سو-27" و199 طائرة مسيرة أوكرانية
سلاح الجو الروسي يسقط "سو-27" و199 طائرة مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بقيام سلاح الجو التابع للجيش الروسي بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" أوكرانية، و199 طائرة مسيرة خلال الـ24 الساعة الأخيرة. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T09:13+0000
2025-02-03T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الاثنين: "أسقطت الطائرات المقاتلة، التابعة للقوات الجوية الروسية، طائرة من طراز سو-27، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضافت الوزارة في البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت أربع قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وسبع صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و199 طائرة دون طيار، من بينها 124 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها، استهدفت خلال 24 ساعة، منشأة للطاقة، تدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات الإنتاج ومواقع التخزين والإعداد، لإطلاق الطائرات دون طيار.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في منطقتي أودي وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.وكشفت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" عززت مواقعها، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي، في مناطق بوروفايا وكوبيانسك وزاغورويكوفكا، وزيليني جاي في مقاطعة خاركوف، ونوفويجوروفكا، التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطاً ومواقع مهمة، مكبدة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق درونوفكا، وفيرخنيكامينسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وبريدتشينو، وتشاسوف يار، وداتشنوي، وأولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت قوات "المركز" عملياتها، ودحرت القوة البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك وليسوفكا وكوتلينو ودميتروف وأوسبينوفكا وياسينوفوي وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، ودحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وبورلاتسكوي ونوفوسيلكا وفيسيلوي ونوفوبول ودنيبروينيرجيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، استهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكوي وأوترادوكامينكا، في مقاطعة خيرسون.وخسر العدو ما يصل إلى 70 جنديا وثماني سيارات، وقطعتين مدفعيتين ميدانيتين، كما تم تدمير مستودع الذخيرة.قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضيةالقوات الروسية تدمر 9 طائرات مسيرة وزورقا مسيرا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود خلال الليل
https://sarabic.ae/20250203/الجيش-الروسي-يسيطر-ناريا-على-أحد-الطرق-المؤدية-إلى-كوبيانسك-1097419304.html
https://sarabic.ae/20250203/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ-70-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-6-مقاطعات-خلال-الليل-1097416367.html
https://sarabic.ae/20250203/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-29-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-روستوف-1097416135.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي يسقط "سو-27" و199 طائرة مسيرة أوكرانية

09:13 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 09:54 GMT 03.02.2025)
© Sputnik . Alexander Vilfعرض لمجموعة الطيارين "الفرسان الروس" فى طائرات سو - 27 خلال المنتدي العسكري التقني "آرميا 2015"
عرض لمجموعة الطيارين الفرسان الروس فى طائرات سو - 27 خلال المنتدي العسكري التقني آرميا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Sputnik . Alexander Vilf
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بقيام سلاح الجو التابع للجيش الروسي بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" أوكرانية، و199 طائرة مسيرة خلال الـ24 الساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الاثنين: "أسقطت الطائرات المقاتلة، التابعة للقوات الجوية الروسية، طائرة من طراز سو-27، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضافت الوزارة في البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت أربع قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وسبع صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و199 طائرة دون طيار، من بينها 124 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها، استهدفت خلال 24 ساعة، منشأة للطاقة، تدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات الإنتاج ومواقع التخزين والإعداد، لإطلاق الطائرات دون طيار.

"الطيران العملياتي، والطائرات الهجومية دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ألحقت أضرارًا بمنشآت الطاقة، التي تدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش الإنتاج، ومواقع التخزين ومنصات إطلاق الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية ومعدات العدو في 146 منطقة.

قوات روسية تشتبط مع القوات الأوكرانية وتسيطر على مقراتها في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسيطر على أحد الطرق المؤدية إلى كوبيانسك
07:57 GMT
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في منطقتي أودي وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 جنديا وثلاث قطع مدفعية ميدانية.
وكشفت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" عززت مواقعها، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي، في مناطق بوروفايا وكوبيانسك وزاغورويكوفكا، وزيليني جاي في مقاطعة خاركوف، ونوفويجوروفكا، التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، وسبع شاحنات صغيرة وخمس قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك اثنتان غربيتا الصنع، كما تم تدمير محطة الحرب الإلكترونية إنكلاف.
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطاً ومواقع مهمة، مكبدة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق درونوفكا، وفيرخنيكامينسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وبريدتشينو، وتشاسوف يار، وداتشنوي، وأولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 220 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة، وأربع سيارات، إضافة لتدمير مستودعين للذخيرة.
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات خلال الليل
04:25 GMT
كما واصلت قوات "المركز" عملياتها، ودحرت القوة البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك وليسوفكا وكوتلينو ودميتروف وأوسبينوفكا وياسينوفوي وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسر العدو ما يصل إلى 520 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة سويدية الصنع من طراز فايكنغ وثلاث سيارات وقطعتين مدفعيتين.
كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، ودحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وبورلاتسكوي ونوفوسيلكا وفيسيلوي ونوفوبول ودنيبروينيرجيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روستوف
03:47 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 فردًا عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع قيصر ذاتية الدفع عيار 155 ملم مصنوع في فرنسا. تم تدمير محطة الحرب الإلكترونية.
وذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، استهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكوي وأوترادوكامينكا، في مقاطعة خيرسون.
وخسر العدو ما يصل إلى 70 جنديا وثماني سيارات، وقطعتين مدفعيتين ميدانيتين، كما تم تدمير مستودع الذخيرة.
قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الروسية تدمر 9 طائرات مسيرة وزورقا مسيرا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود خلال الليل
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