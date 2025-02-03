سلاح الجو الروسي يسقط "سو-27" و199 طائرة مسيرة أوكرانية
09:13 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 09:54 GMT 03.02.2025)
© Sputnik . Alexander Vilfعرض لمجموعة الطيارين "الفرسان الروس" فى طائرات سو - 27 خلال المنتدي العسكري التقني "آرميا 2015"
© Sputnik . Alexander Vilf
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بقيام سلاح الجو التابع للجيش الروسي بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" أوكرانية، و199 طائرة مسيرة خلال الـ24 الساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الاثنين: "أسقطت الطائرات المقاتلة، التابعة للقوات الجوية الروسية، طائرة من طراز سو-27، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضافت الوزارة في البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت أربع قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وسبع صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و199 طائرة دون طيار، من بينها 124 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها، استهدفت خلال 24 ساعة، منشأة للطاقة، تدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات الإنتاج ومواقع التخزين والإعداد، لإطلاق الطائرات دون طيار.
"الطيران العملياتي، والطائرات الهجومية دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ألحقت أضرارًا بمنشآت الطاقة، التي تدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش الإنتاج، ومواقع التخزين ومنصات إطلاق الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية ومعدات العدو في 146 منطقة.
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في منطقتي أودي وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 جنديا وثلاث قطع مدفعية ميدانية.
وكشفت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" عززت مواقعها، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي، في مناطق بوروفايا وكوبيانسك وزاغورويكوفكا، وزيليني جاي في مقاطعة خاركوف، ونوفويجوروفكا، التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، وسبع شاحنات صغيرة وخمس قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك اثنتان غربيتا الصنع، كما تم تدمير محطة الحرب الإلكترونية إنكلاف.
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطاً ومواقع مهمة، مكبدة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق درونوفكا، وفيرخنيكامينسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وبريدتشينو، وتشاسوف يار، وداتشنوي، وأولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 220 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة، وأربع سيارات، إضافة لتدمير مستودعين للذخيرة.
كما واصلت قوات "المركز" عملياتها، ودحرت القوة البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك وليسوفكا وكوتلينو ودميتروف وأوسبينوفكا وياسينوفوي وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسر العدو ما يصل إلى 520 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة سويدية الصنع من طراز فايكنغ وثلاث سيارات وقطعتين مدفعيتين.
كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، ودحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وبورلاتسكوي ونوفوسيلكا وفيسيلوي ونوفوبول ودنيبروينيرجيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 فردًا عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع قيصر ذاتية الدفع عيار 155 ملم مصنوع في فرنسا. تم تدمير محطة الحرب الإلكترونية.
وذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، استهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكوي وأوترادوكامينكا، في مقاطعة خيرسون.
وخسر العدو ما يصل إلى 70 جنديا وثماني سيارات، وقطعتين مدفعيتين ميدانيتين، كما تم تدمير مستودع الذخيرة.