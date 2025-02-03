https://sarabic.ae/20250203/الجيش-الروسي-يسيطر-ناريا-على-أحد-الطرق-المؤدية-إلى-كوبيانسك-1097419304.html
الجيش الروسي يسيطر على أحد الطرق المؤدية إلى كوبيانسك
الجيش الروسي يسيطر على أحد الطرق المؤدية إلى كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الجزء من الطريق الذي يربط بين دفوريتشنايا وكوبيانسك، أصبح تحت سيطرة... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T07:57+0000
2025-02-03T07:57+0000
2025-02-03T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1a/1092113177_0:8:1601:909_1920x0_80_0_0_25a127afd94de1f284fb5b066b2ea93d.jpg
وقال غانشيف: "بين دفوريتشنايا وكوبيانسك توجد قرية زابادنوي، التي حررها جنودنا سابقًا، وبالتالي سيطروا بالكامل على الطريق الذي يربط بين دفوريشنايا وكوبيانسك".قبل نحو أسبوعين من ذلك، تم عبور نهر أوسكول شمال دفوريشنايا، وهناك تعرضت المواقع الأوكرانية للهجوم بالفعل، من قبل طائراتنا الهجومية، وبعد مرور بعض الوقت، أصبحت القرية بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".وأوضح أن "(المسافة المتبقية إلى كوبيانسك) هي مسافة قصيرة حوالي 20 كيلومترا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة القوات الروسية "الغرب" حررت في 22 يناير/كانون الثاني، قرية زابادنوي في منطقة خاركوف، كما تم تحرير دفوريتشنايا في 28 يناير/ كانون الثاني.نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية
https://sarabic.ae/20250202/قتل-كل-من-لم-يتجاوز-40-عاما-جندي-أوكراني-يعترف-بتلقيه-أوامر-إجرامية-من-قادته-1097393755.html
https://sarabic.ae/20250203/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ-70-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-6-مقاطعات-خلال-الليل-1097416367.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1a/1092113177_106:0:1430:993_1920x0_80_0_0_d72995172642238245d6a179caeda45b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يسيطر على أحد الطرق المؤدية إلى كوبيانسك
07:57 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 08:04 GMT 03.02.2025)
أعلن رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الجزء من الطريق الذي يربط بين دفوريتشنايا وكوبيانسك، أصبح تحت سيطرة الجيش الروسي بعد تحرير قرية زابادنوي.
وقال غانشيف: "بين دفوريتشنايا وكوبيانسك توجد قرية زابادنوي، التي حررها جنودنا سابقًا، وبالتالي سيطروا بالكامل على الطريق الذي يربط بين دفوريشنايا وكوبيانسك".
قبل نحو أسبوعين من ذلك، تم عبور نهر أوسكول شمال دفوريشنايا، وهناك تعرضت المواقع الأوكرانية للهجوم بالفعل، من قبل طائراتنا الهجومية، وبعد مرور بعض الوقت، أصبحت القرية بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".
وبحسب غانشيف، هناك "تقدم إيجابي معين" في تقدم وتوسيع خط المواجهة على محور كوبيانسك.
وأوضح أن "(المسافة المتبقية إلى كوبيانسك) هي مسافة قصيرة حوالي 20 كيلومترا".
وكما أكد رئيس الإدارة، فإن السيطرة على دفوريتشنايا وزابادنوي، تفتح فرصًا لمزيد من التقدم نحو كوبيانسك وإلى الشمال، نحو فيليكي بورلوك، وبعد ذلك، عبر منطقة بيلي كولوديتس، يؤدي الطريق نحو فولشانسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة القوات الروسية "الغرب" حررت في 22 يناير/كانون الثاني، قرية زابادنوي في منطقة خاركوف، كما تم تحرير دفوريتشنايا في 28 يناير/ كانون الثاني.