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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250203/الجيش-الروسي-يسيطر-ناريا-على-أحد-الطرق-المؤدية-إلى-كوبيانسك-1097419304.html
الجيش الروسي يسيطر على أحد الطرق المؤدية إلى كوبيانسك
الجيش الروسي يسيطر على أحد الطرق المؤدية إلى كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الجزء من الطريق الذي يربط بين دفوريتشنايا وكوبيانسك، أصبح تحت سيطرة... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T07:57+0000
2025-02-03T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال غانشيف: "بين دفوريتشنايا وكوبيانسك توجد قرية زابادنوي، التي حررها جنودنا سابقًا، وبالتالي سيطروا بالكامل على الطريق الذي يربط بين دفوريشنايا وكوبيانسك".قبل نحو أسبوعين من ذلك، تم عبور نهر أوسكول شمال دفوريشنايا، وهناك تعرضت المواقع الأوكرانية للهجوم بالفعل، من قبل طائراتنا الهجومية، وبعد مرور بعض الوقت، أصبحت القرية بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".وأوضح أن "(المسافة المتبقية إلى كوبيانسك) هي مسافة قصيرة حوالي 20 كيلومترا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة القوات الروسية "الغرب" حررت في 22 يناير/كانون الثاني، قرية زابادنوي في منطقة خاركوف، كما تم تحرير دفوريتشنايا في 28 يناير/ كانون الثاني.نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية
https://sarabic.ae/20250202/قتل-كل-من-لم-يتجاوز-40-عاما-جندي-أوكراني-يعترف-بتلقيه-أوامر-إجرامية-من-قادته-1097393755.html
https://sarabic.ae/20250203/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ-70-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-6-مقاطعات-خلال-الليل-1097416367.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يسيطر على أحد الطرق المؤدية إلى كوبيانسك

07:57 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 08:04 GMT 03.02.2025)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationقوات روسية تشتبط مع القوات الأوكرانية وتسيطر على مقراتها في جمهورية دونيتسك الشعبية
قوات روسية تشتبط مع القوات الأوكرانية وتسيطر على مقراتها في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الجزء من الطريق الذي يربط بين دفوريتشنايا وكوبيانسك، أصبح تحت سيطرة الجيش الروسي بعد تحرير قرية زابادنوي.
وقال غانشيف: "بين دفوريتشنايا وكوبيانسك توجد قرية زابادنوي، التي حررها جنودنا سابقًا، وبالتالي سيطروا بالكامل على الطريق الذي يربط بين دفوريشنايا وكوبيانسك".
قبل نحو أسبوعين من ذلك، تم عبور نهر أوسكول شمال دفوريشنايا، وهناك تعرضت المواقع الأوكرانية للهجوم بالفعل، من قبل طائراتنا الهجومية، وبعد مرور بعض الوقت، أصبحت القرية بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".
القوات المسلحة الروسية في قرية بيسكي، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
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وبحسب غانشيف، هناك "تقدم إيجابي معين" في تقدم وتوسيع خط المواجهة على محور كوبيانسك.
وأوضح أن "(المسافة المتبقية إلى كوبيانسك) هي مسافة قصيرة حوالي 20 كيلومترا".
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
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وكما أكد رئيس الإدارة، فإن السيطرة على دفوريتشنايا وزابادنوي، تفتح فرصًا لمزيد من التقدم نحو كوبيانسك وإلى الشمال، نحو فيليكي بورلوك، وبعد ذلك، عبر منطقة بيلي كولوديتس، يؤدي الطريق نحو فولشانسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة القوات الروسية "الغرب" حررت في 22 يناير/كانون الثاني، قرية زابادنوي في منطقة خاركوف، كما تم تحرير دفوريتشنايا في 28 يناير/ كانون الثاني.
نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية
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