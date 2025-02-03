https://sarabic.ae/20250203/الجيش-الروسي-يسيطر-ناريا-على-أحد-الطرق-المؤدية-إلى-كوبيانسك-1097419304.html

الجيش الروسي يسيطر على أحد الطرق المؤدية إلى كوبيانسك

الجيش الروسي يسيطر على أحد الطرق المؤدية إلى كوبيانسك

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الجزء من الطريق الذي يربط بين دفوريتشنايا وكوبيانسك، أصبح تحت سيطرة... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T07:57+0000

2025-02-03T07:57+0000

2025-02-03T08:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال غانشيف: "بين دفوريتشنايا وكوبيانسك توجد قرية زابادنوي، التي حررها جنودنا سابقًا، وبالتالي سيطروا بالكامل على الطريق الذي يربط بين دفوريشنايا وكوبيانسك".قبل نحو أسبوعين من ذلك، تم عبور نهر أوسكول شمال دفوريشنايا، وهناك تعرضت المواقع الأوكرانية للهجوم بالفعل، من قبل طائراتنا الهجومية، وبعد مرور بعض الوقت، أصبحت القرية بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".وأوضح أن "(المسافة المتبقية إلى كوبيانسك) هي مسافة قصيرة حوالي 20 كيلومترا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة القوات الروسية "الغرب" حررت في 22 يناير/كانون الثاني، قرية زابادنوي في منطقة خاركوف، كما تم تحرير دفوريتشنايا في 28 يناير/ كانون الثاني.نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية

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رصد عسكري