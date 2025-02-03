https://sarabic.ae/20250203/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ-70-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-6-مقاطعات-خلال-الليل-1097416367.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، فوق 6 مقاطعات خلال الليل، لـ70 مسيرة أوكرانية. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T04:25+0000
2025-02-03T04:25+0000
2025-02-03T04:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 70 طائرة أوكرانية دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين، والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، فوق 6 مقاطعات خلال الليل، لـ70 مسيرة أوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 70 طائرة أوكرانية دون طيار".
تم إسقاط 27 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف؛ و25 أخرى، فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد؛ وسبعة فوق إقليم أستراخان، وخمسة، فوق إقليم مقاطعة فورونيج، وأربعة فوق إقليم منطقة بيلغورود، واثنتان، فوق مقاطعة كورسك.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين، والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.