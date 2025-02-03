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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250203/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ-70-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-6-مقاطعات-خلال-الليل-1097416367.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، فوق 6 مقاطعات خلال الليل، لـ70 مسيرة أوكرانية. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T04:25+0000
2025-02-03T04:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 70 طائرة أوكرانية دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين، والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
https://sarabic.ae/20250202/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-أوكرانية-ومرافق-تخزين-الوقود--1097398574.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات خلال الليل

04:25 GMT 03.02.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصوربانتسير-إس إم
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، فوق 6 مقاطعات خلال الليل، لـ70 مسيرة أوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 70 طائرة أوكرانية دون طيار".

تم إسقاط 27 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف؛ و25 أخرى، فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد؛ وسبعة فوق إقليم أستراخان، وخمسة، فوق إقليم مقاطعة فورونيج، وأربعة فوق إقليم منطقة بيلغورود، واثنتان، فوق مقاطعة كورسك.

صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
أمس, 09:25 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين، والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ
"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
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