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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250203/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-29-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-روستوف-1097416135.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روستوف
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، صباح اليوم الاثنين، تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة خلال الليل، دون وقوع إصابات أو... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T03:47+0000
2025-02-03T03:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مسيرة
القوات الأوكرانية
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موسكو – سبوتنيك. وكتب سليوسار في حسابه على "تلغرام"، "الليلة الماضية، تصدت قوات ووسائل الدفاع في مقاطعة روستوف لهجوم واسع النطاق للعدو (بالمسيرات)، وتم تدمير 29 طائرة مسيرة في مناطق كاشارسكي وكراسنوسولينسكي وماتفييفو-كورغانسكي وميلروفسكي وتاراسوفسكي وتشيرتكوفسكي وشولوخوفسكي."وأوضح سليوسار أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار الأرض.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250203/أوكرانيا-تحاول-دون-جدوى-شن-هجوم-مضاد-ضد-مواقع-للقوات-الروسية-على-محور-لشانسك-1097415722.html
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روسيا, مسيرة, القوات الأوكرانية
روسيا, مسيرة, القوات الأوكرانية

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روستوف

03:47 GMT 03.02.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، صباح اليوم الاثنين، تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة خلال الليل، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو – سبوتنيك. وكتب سليوسار في حسابه على "تلغرام"، "الليلة الماضية، تصدت قوات ووسائل الدفاع في مقاطعة روستوف لهجوم واسع النطاق للعدو (بالمسيرات)، وتم تدمير 29 طائرة مسيرة في مناطق كاشارسكي وكراسنوسولينسكي وماتفييفو-كورغانسكي وميلروفسكي وتاراسوفسكي وتشيرتكوفسكي وشولوخوفسكي."
وأوضح سليوسار أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار الأرض.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
أوكرانيا تحاول دون جدوى شن هجوم مضاد ضد مواقع للقوات الروسية على محور لشانسك
02:30 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.
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