https://sarabic.ae/20250203/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-29-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-روستوف-1097416135.html

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روستوف

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روستوف

سبوتنيك عربي

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، صباح اليوم الاثنين، تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة خلال الليل، دون وقوع إصابات أو... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T03:47+0000

2025-02-03T03:47+0000

2025-02-03T03:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

مسيرة

القوات الأوكرانية

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موسكو – سبوتنيك. وكتب سليوسار في حسابه على "تلغرام"، "الليلة الماضية، تصدت قوات ووسائل الدفاع في مقاطعة روستوف لهجوم واسع النطاق للعدو (بالمسيرات)، وتم تدمير 29 طائرة مسيرة في مناطق كاشارسكي وكراسنوسولينسكي وماتفييفو-كورغانسكي وميلروفسكي وتاراسوفسكي وتشيرتكوفسكي وشولوخوفسكي."وأوضح سليوسار أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار الأرض.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250203/أوكرانيا-تحاول-دون-جدوى-شن-هجوم-مضاد-ضد-مواقع-للقوات-الروسية-على-محور-لشانسك-1097415722.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, مسيرة, القوات الأوكرانية