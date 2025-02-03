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أوكرانيا تحاول دون جدوى شن هجوم مضاد ضد مواقع للقوات الروسية على محور لشانسك
أوكرانيا تحاول دون جدوى شن هجوم مضاد ضد مواقع للقوات الروسية على محور لشانسك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الإدارة الروسية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما ضد مواقع للجيش الروسي على محوري فولشانسك... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T02:30+0000
2025-02-03T03:43+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو – سبوتنيك. وقال غانتشيف لوكالة "سببوتنيك": إن "خط التماس في مدينة فولشانسك لا يزال على وضعه، هناك معارك موقعية تدور هناك، ونحن نحافظ على مواقعنا، أي أننا لا نسمح بشن هجوم مضاد".وأضاف، "لكن يجب أن نقول بصراحة العدو يبذل جهودا جادة للغاية لشن هجوم مضاد على مواقعنا على محوري فولشانسك وليبتسي، وسيفشل بالطبع فهم يتكبدون خسائر فادحة، ويتراجعون، لكنهم يحاولون مرة أخرى ".وفي وقت سابق، قال غانتشيف لـ "سبوتنيك"، إن تحرير دفوريتشنايا من شأنه أن يوفر فرصة لشن هجوم آخر باتجاه منطقة فولشانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250202/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-أوكرانية-ومرافق-تخزين-الوقود--1097398574.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية

أوكرانيا تحاول دون جدوى شن هجوم مضاد ضد مواقع للقوات الروسية على محور لشانسك

02:30 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 03:43 GMT 03.02.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم2" في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
صرح رئيس الإدارة الروسية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما ضد مواقع للجيش الروسي على محوري فولشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف، دون جدوى.
موسكو – سبوتنيك. وقال غانتشيف لوكالة "سببوتنيك": إن "خط التماس في مدينة فولشانسك لا يزال على وضعه، هناك معارك موقعية تدور هناك، ونحن نحافظ على مواقعنا، أي أننا لا نسمح بشن هجوم مضاد".
وأضاف، "لكن يجب أن نقول بصراحة العدو يبذل جهودا جادة للغاية لشن هجوم مضاد على مواقعنا على محوري فولشانسك وليبتسي، وسيفشل بالطبع فهم يتكبدون خسائر فادحة، ويتراجعون، لكنهم يحاولون مرة أخرى ".
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
أمس, 09:25 GMT
وفي وقت سابق، قال غانتشيف لـ "سبوتنيك"، إن تحرير دفوريتشنايا من شأنه أن يوفر فرصة لشن هجوم آخر باتجاه منطقة فولشانسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.
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