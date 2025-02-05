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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250205/صاروخ-إسكندر-يدمر-مستودع-ذخيرة-وآليات-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1097498880.html
صاروخ "إسكندر" يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
صاروخ "إسكندر" يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا باستخدام منظومة "إسكندر-إم" ضد منشآت للقوات المسلحة الأوكرانية في... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T11:54+0000
2025-02-05T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شن طاقم إطلاق صواريخ "إسكندر-إم" هجوما صاروخيا على المنطقة التي تمركزت فيها القوى العسكرية العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة التابعة للواء الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ستيتسكوفكا في مقاطعة سومي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف، وبلدة وبارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوملينسك-وبارانوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1097493338.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

صاروخ "إسكندر" يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو

11:54 GMT 05.02.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseصاروخ "إسكندر" يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي
صاروخ إسكندر يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا باستخدام منظومة "إسكندر-إم" ضد منشآت للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، ما أدى إلى تدمير مستودع ذخيرة وأكثر من 50 وحدة من المعدات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شن طاقم إطلاق صواريخ "إسكندر-إم" هجوما صاروخيا على المنطقة التي تمركزت فيها القوى العسكرية العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة التابعة للواء الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ستيتسكوفكا في مقاطعة سومي".

وأوضح البيان أنه ونتيجة للضربة، تم تدمير مستودع للذخيرة، وأكثر من 50 وحدة من المركبات المدرعة والآليات المخصصة للطرقات الوعرة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف، وبلدة وبارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوملينسك وبارانوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:52 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
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