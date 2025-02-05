صاروخ "إسكندر" يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
© Photo / Russian Ministry of Defenseصاروخ "إسكندر" يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا باستخدام منظومة "إسكندر-إم" ضد منشآت للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، ما أدى إلى تدمير مستودع ذخيرة وأكثر من 50 وحدة من المعدات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شن طاقم إطلاق صواريخ "إسكندر-إم" هجوما صاروخيا على المنطقة التي تمركزت فيها القوى العسكرية العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة التابعة للواء الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ستيتسكوفكا في مقاطعة سومي".
⚡️الدفاع الروسية: استهداف تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي بصواريخ "إسكندر-إم" ما أسفر عن تدمير مستودع ذخيرة وأكثر من 50 قطعة من المعدات. pic.twitter.com/AXTwtJz2YB— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 5, 2025
وأوضح البيان أنه ونتيجة للضربة، تم تدمير مستودع للذخيرة، وأكثر من 50 وحدة من المركبات المدرعة والآليات المخصصة للطرقات الوعرة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف، وبلدة وبارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.