https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوملينسك-وبارانوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1097493338.html

القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوملينسك وبارانوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوملينسك وبارانوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف، وبلدة وبارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T09:52+0000

2025-02-05T09:52+0000

2025-02-05T10:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان:واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت بلدة بارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أنه "نتيجة للأعمال الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات الغرب، تم تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبات قتالية مدرعة، تم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية وخمسة مستودعات للذخيرة".وأشار البيان إلى أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 120عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات وعددا من المدافع".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 صورايخ من من طراز "هيمارس" و57 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097489144.html

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