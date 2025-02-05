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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوملينسك-وبارانوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1097493338.html
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوملينسك وبارانوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوملينسك وبارانوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف، وبلدة وبارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T09:52+0000
2025-02-05T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان:واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت بلدة بارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أنه "نتيجة للأعمال الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات الغرب، تم تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبات قتالية مدرعة، تم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية وخمسة مستودعات للذخيرة".وأشار البيان إلى أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 120عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات وعددا من المدافع".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 صورايخ من من طراز "هيمارس" و57 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097489144.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوملينسك وبارانوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

09:52 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 10:16 GMT 05.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف، وبلدة وبارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان:واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت بلدة بارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "واستهدفت قوات مجموعة "المركز" القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكري وعددا من المدافع، وثلاث مركبات قتالية مدرعة".

وأوضح البيان أنه "نتيجة للأعمال الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات الغرب، تم تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبات قتالية مدرعة، تم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية وخمسة مستودعات للذخيرة".

وأردف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 200 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".

وأشار البيان إلى أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 120عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات وعددا من المدافع".

وأضاف البيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومحلات الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 157 منطقة".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 صورايخ من من طراز "هيمارس" و57 طائرة مسيرة".
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
08:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
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