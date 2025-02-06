https://sarabic.ae/20250206/الجيش-الروسي-يستهدف--ألوية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1097534705.html

الجيش الروسي يستهدف ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

الجيش الروسي يستهدف ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، ودمر عددا من الآليات... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T12:49+0000

2025-02-06T12:49+0000

2025-02-06T12:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "القوات المسلحة الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم مضاد باتجاه قريتي تشيركاسكايا كونوبيلكا، وأولانوك في مقاطعة كورسك. ولتحقيق هذه الغاية، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى كتيبتين ميكانيكيتين على مركبات مدرعة. وشنت مجموعات الهجوم المعادية عدة موجات من الهجمات في الاتجاه المشار إليه".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من تحديد موقع العدو في الوقت المناسب، وقامت وحدات المجموعة، بدعم من الطيران، بإلحاق أضرار بمجموعات الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وخلال الـ24 الساعة الماضية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال العمليات الهجومية، تشكيلات من ألوية ميكانيكية ثقيلة، وستة ألوية ميكانيكية، وثلاثة ألوية هجومية محمولة جواً، ولواء بحري، وأربعة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني الأوكراني، في مناطق بوغدانوفكا، وفيكتوروفكا، وغوغوليفكا، وغويفو، ودارينو، وزازوليفكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ولوكنيا، وملايا لوكنيا، ومارتينوفكا، ومارييفكا، وماخنوفكا، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وأوليشنيا، وبوغريبكي، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وسودجا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، ويوجني.وأضاف البيان أن ضربات نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق باسوفكا، وبيلوفودي، وفيسيلوفكا، وزورافكا، وإيفولغانسكوي، وإسكريسكوفشينا، وميرلوغي، وميروبولي، وموغريتسا، وسادكي، وستيتسكوفكا، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وخلال الـ24 الساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 205 عسكريين، وتم تدمير 3 دبابات، وناقلة جند مدرعة، و15 مركبة قتالية مدرعة، و17 سيارة.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 57860 عسكريًا، و337 دبابة، و244 مركبة قتالية للمشاة، و194 ناقلة جند مدرعة، و1759 مركبة قتالية مدرعة، و1844 مركبة، و409 قطعة مدفعية، و45 قاذفة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس" و6 من طراز "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة، و17 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و106 محطة حرب إلكترونية، و15 رادارًا مضادًا للبطاريات، و5 رادارات للدفاع الجوي، و33 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 14 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

https://sarabic.ae/20250205/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097495178.html

https://sarabic.ae/20250203/القوات-الروسية-تحيد-210-عسكريين-أوكرانيين-في-مقاطعة-كورسك-وتدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1097426022.html

https://sarabic.ae/20250203/سلاح-الجو-الروسي-يسقط-سو-27-و199-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1097421894.html

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