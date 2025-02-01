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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250201/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097377773.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T13:01+0000
2025-02-01T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لـ 3 مركبات قتالية مدرعة و15 سيارة ومدفعية ميدان".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 56570 عسكريا، و327 دبابة، و241 مركبة مشاة قتالية، و185 ناقلة جند مدرعة، و1663 مركبة قتالية مصفحة، و1750 سيارة، و397 مدفعا ميدانيا، و45 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و8 سيارات للنقل والتذخير، و106 محطات حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و5 رادارات دفاع جوي، و33 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 14 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77، وكذلك 9 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قوات "المركز" التابعة لها، تمكنت من تحرير بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الوزارة في بيانها اليومي، اليوم الأحد: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز عمليات التقدم، وحررت قرية كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "تم دحر القوى البشرية العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوالكساندروفكا، ودزيرجينسك، ودروجبا، وليسوفكا، وسلافيانكا، وبارانوفكا، ونوفواندريفكا نوكوتلينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250201/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كريمسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097372478.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

13:01 GMT 01.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لعدد من المعدات العسكرية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لـ 3 مركبات قتالية مدرعة و15 سيارة ومدفعية ميدان".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 56570 عسكريا، و327 دبابة، و241 مركبة مشاة قتالية، و185 ناقلة جند مدرعة، و1663 مركبة قتالية مصفحة، و1750 سيارة، و397 مدفعا ميدانيا، و45 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و8 سيارات للنقل والتذخير، و106 محطات حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و5 رادارات دفاع جوي، و33 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 14 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77، وكذلك 9 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قوات "المركز" التابعة لها، تمكنت من تحرير بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT
وقالت الوزارة في بيانها اليومي، اليوم الأحد: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز عمليات التقدم، وحررت قرية كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأردف البيان: "تم دحر القوى البشرية العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوالكساندروفكا، ودزيرجينسك، ودروجبا، وليسوفكا، وسلافيانكا، وبارانوفكا، ونوفواندريفكا نوكوتلينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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