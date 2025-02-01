https://sarabic.ae/20250201/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كريمسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097372478.html

القوات الروسية تحرر بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قوات "المركز" التابعة لها، تمكنت من تحرير بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T09:11+0000

2025-02-01T09:11+0000

2025-02-01T10:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيانها اليومي، اليوم الأحد: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز عمليات التقدم، وحررت قرية كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "تم دحر القوى البشرية العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوالكساندروفكا، ودزيرجينسك، ودروجبا، وليسوفكا، وسلافيانكا، وبارانوفكا، ونوفواندريفكا نوكوتلينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، خلال الليل، ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتكللت أهداف الضربة بالنجاح، حيث تم إصابة جميع الأهداف".كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات الغرب، بتحسين وضعها التكتيكي، ودحرت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زاغورويكوفكا، وبيشانوي، ونوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوليبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، ويامبول وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، على خطوط ومواقع هامة، إثر دحرها لتشكيلات ثلاثة ألوية ولواءين للدفاع الإقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أولاكلي وديلييفكا وبيلوغوروفكا وفيرخنيكامينسكوي وأوريخوفو فاسيليفكا وزيلينوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "ألشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفوبيتروفسك، التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزيلينو بول وروفنوبول ودنيبرونيرجيا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما دحرت وحدات، من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بريمورسكوي، ونوفواندريفكا، وبياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.ودك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة، وسلاح الصواريخ والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن ومنصات الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات، لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في 156 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و108 طائرات مسيرة.الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

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