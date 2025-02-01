https://sarabic.ae/20250201/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كريمسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097372478.html
القوات الروسية تحرر بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قوات "المركز" التابعة لها، تمكنت من تحرير بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T09:11+0000
2025-02-01T09:11+0000
2025-02-01T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg
وقالت الوزارة في بيانها اليومي، اليوم الأحد: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز عمليات التقدم، وحررت قرية كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "تم دحر القوى البشرية العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوالكساندروفكا، ودزيرجينسك، ودروجبا، وليسوفكا، وسلافيانكا، وبارانوفكا، ونوفواندريفكا نوكوتلينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، خلال الليل، ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتكللت أهداف الضربة بالنجاح، حيث تم إصابة جميع الأهداف".كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات الغرب، بتحسين وضعها التكتيكي، ودحرت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زاغورويكوفكا، وبيشانوي، ونوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوليبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، ويامبول وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، على خطوط ومواقع هامة، إثر دحرها لتشكيلات ثلاثة ألوية ولواءين للدفاع الإقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أولاكلي وديلييفكا وبيلوغوروفكا وفيرخنيكامينسكوي وأوريخوفو فاسيليفكا وزيلينوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "ألشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفوبيتروفسك، التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزيلينو بول وروفنوبول ودنيبرونيرجيا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما دحرت وحدات، من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بريمورسكوي، ونوفواندريفكا، وبياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.ودك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة، وسلاح الصواريخ والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن ومنصات الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات، لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في 156 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و108 طائرات مسيرة.الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250201/القوات-الروسية-تدمر-9-طائرات-دون-طيار-وزورقا-أوكرانيا-مسيرا-في-البحر-الأسود-خلال-الليل-1097364598.html
https://sarabic.ae/20250201/مصدر-الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1097370732.html
https://sarabic.ae/20250131/أسير-أوكراني-يكشف-عن-أوامر-بتصفية-أهالي-قرية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1097337924.html
https://sarabic.ae/20250130/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-مدى-الأشهر-الستة-الماضية-بلغت-50-ألف-عسكري---1097304048.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_455feeb46be91d95917fed5646f58c77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT 01.02.2025 (تم التحديث: 10:24 GMT 01.02.2025)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قوات "المركز" التابعة لها، تمكنت من تحرير بلدة كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي، اليوم الأحد: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز عمليات التقدم، وحررت قرية كريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأردف البيان: "تم دحر القوى البشرية العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوالكساندروفكا، ودزيرجينسك، ودروجبا، وليسوفكا، وسلافيانكا، وبارانوفكا، ونوفواندريفكا نوكوتلينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بلغت خسائر العدو نحو 570 جنديًا ودبابتين، بما في ذلك دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة وتسع شاحنات صغيرة، وثلاثة مدافع.
وأضاف البيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، خلال الليل، ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتكللت أهداف الضربة بالنجاح، حيث تم إصابة جميع الأهداف".
كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريًا، وثلاث سيارات، وثلاث مدافع ميدانية.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات الغرب، بتحسين وضعها التكتيكي، ودحرت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زاغورويكوفكا، وبيشانوي، ونوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوليبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، ويامبول وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو نحو 320 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، و15 شاحنة صغيرة، ومدفعا ميدانيا، كما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ومحطتين للحرب الإلكترونية.
كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، على خطوط ومواقع هامة، إثر دحرها لتشكيلات ثلاثة ألوية ولواءين للدفاع الإقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أولاكلي وديلييفكا وبيلوغوروفكا وفيرخنيكامينسكوي وأوريخوفو فاسيليفكا وزيلينوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 عسكريًا وخمس شاحنات صغيرة، ومدفعين ميدانيين من صنع دول الناتو، كما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "ألشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفوبيتروفسك، التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزيلينو بول وروفنوبول ودنيبرونيرجيا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 130 عسكريًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة وسيارة، كما تم تدمير أربعة مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفع "قيصر" ذاتي الدفع، عيار 155 ملم فرنسي الصنع.
كما دحرت وحدات، من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بريمورسكوي، ونوفواندريفكا، وبياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 جنديا، وأربع سيارات، ومحطة حرب إلكترونية.
ودك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة، وسلاح الصواريخ والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن ومنصات الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات، لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في 156 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و108 طائرات مسيرة.