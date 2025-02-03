https://sarabic.ae/20250203/القوات-الروسية-تحيد-210-عسكريين-أوكرانيين-في-مقاطعة-كورسك-وتدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1097426022.html

القوات الروسية تحيد 210 عسكريين أوكرانيين في مقاطعة كورسك وتدمر عددا من الآليات العسكرية

القوات الروسية تحيد 210 عسكريين أوكرانيين في مقاطعة كورسك وتدمر عددا من الآليات العسكرية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحييد 210 عسكريين أوكرانيين، خلال الـ24 الساعة الماضية، في مقاطعة كورسك، بالإضافة إلى... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T11:37+0000

2025-02-03T11:37+0000

2025-02-03T11:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تشكيلات من سبعة ألوية ميكانيكية، وأربعة ألوية هجومية محمولة جواً، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وغوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، ودارينو، وزازوليفكا، وزاوليشينكا، وكازاشيا لوكنيا، وكولماكوف، وكوزيتسا، وكوباتكين، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومالايا لوكنيا، ومارتينوفكا، ومارييفكا، وماخنوفكا، وميلوفوي، وميرني، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وبوغريبكي، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وسودجا، وتشيركاسكوي، وبوريتشنوي، ويوجني.وأضاف البيان أن نيران العملياتية التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بارفينكوف، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفيسيلوفكا، وزورافكا، وميروبولي في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 56980 جنديًا، و329 دبابة، و243 مركبة قتالية مشاة، و191 ناقلة جنود مدرعة، و1681 مركبة قتالية مدرعة، و1774 مركبة، و402 قطعة مدفعية، و45 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس"، و6 قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و106 محطة حرب إلكترونية، و15 رادارًا مضادًا للبطاريات، و5 رادارات للدفاع الجوي، و33 وحدة من الهندسة، بما في ذلك 14 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

https://sarabic.ae/20250202/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-200-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1097401344.html

https://sarabic.ae/20250201/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-مدرسة-بمقاطعة-كورسك-في-جريمة-حرب-جديدة-1097391288.html

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