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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250203/القوات-الروسية-تحيد-210-عسكريين-أوكرانيين-في-مقاطعة-كورسك-وتدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1097426022.html
القوات الروسية تحيد 210 عسكريين أوكرانيين في مقاطعة كورسك وتدمر عددا من الآليات العسكرية
القوات الروسية تحيد 210 عسكريين أوكرانيين في مقاطعة كورسك وتدمر عددا من الآليات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحييد 210 عسكريين أوكرانيين، خلال الـ24 الساعة الماضية، في مقاطعة كورسك، بالإضافة إلى... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T11:37+0000
2025-02-03T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تشكيلات من سبعة ألوية ميكانيكية، وأربعة ألوية هجومية محمولة جواً، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وغوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، ودارينو، وزازوليفكا، وزاوليشينكا، وكازاشيا لوكنيا، وكولماكوف، وكوزيتسا، وكوباتكين، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومالايا لوكنيا، ومارتينوفكا، ومارييفكا، وماخنوفكا، وميلوفوي، وميرني، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وبوغريبكي، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وسودجا، وتشيركاسكوي، وبوريتشنوي، ويوجني.وأضاف البيان أن نيران العملياتية التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بارفينكوف، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفيسيلوفكا، وزورافكا، وميروبولي في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 56980 جنديًا، و329 دبابة، و243 مركبة قتالية مشاة، و191 ناقلة جنود مدرعة، و1681 مركبة قتالية مدرعة، و1774 مركبة، و402 قطعة مدفعية، و45 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس"، و6 قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و106 محطة حرب إلكترونية، و15 رادارًا مضادًا للبطاريات، و5 رادارات للدفاع الجوي، و33 وحدة من الهندسة، بما في ذلك 14 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250202/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-200-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1097401344.html
https://sarabic.ae/20250201/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-مدرسة-بمقاطعة-كورسك-في-جريمة-حرب-جديدة-1097391288.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحيد 210 عسكريين أوكرانيين في مقاطعة كورسك وتدمر عددا من الآليات العسكرية

11:37 GMT 03.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحييد 210 عسكريين أوكرانيين، خلال الـ24 الساعة الماضية، في مقاطعة كورسك، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تشكيلات من سبعة ألوية ميكانيكية، وأربعة ألوية هجومية محمولة جواً، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وغوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، ودارينو، وزازوليفكا، وزاوليشينكا، وكازاشيا لوكنيا، وكولماكوف، وكوزيتسا، وكوباتكين، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومالايا لوكنيا، ومارتينوفكا، ومارييفكا، وماخنوفكا، وميلوفوي، وميرني، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وبوغريبكي، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وسودجا، وتشيركاسكوي، وبوريتشنوي، ويوجني.
وأضاف البيان أن نيران العملياتية التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بارفينكوف، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفيسيلوفكا، وزورافكا، وميروبولي في مقاطعة سومي.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية
أمس, 11:46 GMT

وخلال يوم واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريين، وتم تدمير مركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وأربع قطع مدفعية ميدانية، وأربع قذائف هاون، ومستودع ذخيرة.

وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 56980 جنديًا، و329 دبابة، و243 مركبة قتالية مشاة، و191 ناقلة جنود مدرعة، و1681 مركبة قتالية مدرعة، و1774 مركبة، و402 قطعة مدفعية، و45 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس"، و6 قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و106 محطة حرب إلكترونية، و15 رادارًا مضادًا للبطاريات، و5 رادارات للدفاع الجوي، و33 وحدة من الهندسة، بما في ذلك 14 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.
الدفاع الروسية تنشر صور لبقايا الصواريخ الغربية التي أسقطتها الدفاعات في كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة
1 فبراير, 23:05 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
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