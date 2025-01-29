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09:17 GMT
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250129/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-104طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1097258519.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 104طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 104طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 104 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T04:29+0000
2025-01-29T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأوضح البيان: أنه "تم إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 3 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، 3 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق أراضي مقاطعة لينينغراد".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250128/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-26-طائرة-مسيرة-بمقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1097256417.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 104طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:29 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 04:51 GMT 29.01.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 104 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 104طائرات مسيرة، إذ تم إسقاط 47 فوق أراضي مقاطعة كورسك،27 فوق أراضي مقاطعة بريانسك،11 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك،7 فوق أراضي مقاطعة تفير".

وأوضح البيان: أنه "تم إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 3 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، 3 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق أراضي مقاطعة لينينغراد".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجمات بـ46 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وتفير دون إصابات
أمس, 23:47 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:43 GMT
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