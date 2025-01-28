https://sarabic.ae/20250128/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-26-طائرة-مسيرة-بمقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1097256417.html

الدفاع الجوي الروسي يحبط هجمات بـ46 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وتفير دون إصابات

الدفاع الجوي الروسي يحبط هجمات بـ46 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وتفير دون إصابات

سبوتنيك عربي

دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية، فجر اليوم الاربعاء، 26 طائرةً مسيرةً أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما تصدت لهجوم آخر بـ20... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T23:47+0000

2025-01-28T23:47+0000

2025-01-29T00:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg

موسكو - سبوتنيك. وكتب حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، في قناته على "تلغرام": "قام العدو بمحاولة أخرى لشن هجوم واسع النطاق على أراضي مقاطعتنا، وقوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية اعترضت ودمرت 26 طائرة بدون طيار، من بينها 3 طائرات نفاثة".وأوضح بوغوماز أنه لم تقع إصابات، وخدمات الطوارئ تجري مسحًا للمنطقة. 20 طائرة مسيرة أوكرانيةفي السياق، أعلنت سلطات مقاطعة تفير الروسية، فجر اليوم، أن قوات الدفاع الجوي الروسية صدت هجومًا لـ 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة توروبيتسكي بالمقاطعة.وجاء في بيان للحكومة الإقليمية نشر على "تليغرام"، نقلًا عن حاكم المقاطعة، إيغور رودينيا، قوله: "فوق منطقة توروبيتسكي بالمقاطعة تصدت قوات الدفاع الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية لـ 20 طائرة مسيرة".وفي وقت سابق، أعلنت حكومة مقاطعة تفير صد هجوم بـ 14 طائرة بدون طيار في منطقة توروبيتسكي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250128/إسقاط-طائرة-مسيرة-أثناء-محاولتها-مهاجمة-منشأة-للطاقة-النووية-بمقاطعة-سمولينسك-1097256265.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا