https://sarabic.ae/20250128/إسقاط-طائرة-مسيرة-أثناء-محاولتها-مهاجمة-منشأة-للطاقة-النووية-بمقاطعة-سمولينسك-1097256265.html
إسقاط طائرة مسيرة أثناء محاولتها مهاجمة منشأة للطاقة النووية بمقاطعة سمولينسك
إسقاط طائرة مسيرة أثناء محاولتها مهاجمة منشأة للطاقة النووية بمقاطعة سمولينسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، فجر اليوم الأربعاء، عن تعرض أراضي المقاطعة لهجوم بطائرات مسيرة واسع النطاق، وإسقاط إحدى الطائرات المسيرة... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T23:23+0000
2025-01-28T23:23+0000
2025-01-28T23:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب أنوخين في قناته على "تليغرام": "في مناطق مختلفة من مقاطعة سمولينسك، تعرضت منشآت مدنية لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة، وحاليًا يتم تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وأضاف: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم إسقاط إحدى الطائرات بدون طيار أثناء محاولة مهاجمة منشأة للطاقة النووية"، موضحا أنه لم تقع إصابات أو أضرار.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250128/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-5-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1097224259.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إسقاط طائرة مسيرة أثناء محاولتها مهاجمة منشأة للطاقة النووية بمقاطعة سمولينسك
23:23 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 23:24 GMT 28.01.2025)
أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، فجر اليوم الأربعاء، عن تعرض أراضي المقاطعة لهجوم بطائرات مسيرة واسع النطاق، وإسقاط إحدى الطائرات المسيرة أثناء محاولتها مهاجمة منشأة للطاقة النووية، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب أنوخين في قناته على "تليغرام": "في مناطق مختلفة من مقاطعة سمولينسك، تعرضت منشآت مدنية لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة، وحاليًا يتم تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وأضاف: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم إسقاط إحدى الطائرات بدون طيار أثناء محاولة مهاجمة منشأة للطاقة النووية"، موضحا أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.