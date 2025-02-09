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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250209/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-فيديو-1097608723.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك... فيديو
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 320 عسكرياً، بالإضافة... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T11:39+0000
2025-02-09T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن: " خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 320 عسكريا، و5 دبابات، و5 عربات مشاة قتالية، و3 ناقلات جند مصفحة، و16 مركبة قتالية مصفحة، و26 سيارة، و4 قطع مدفعية، و مدفعي هاون.. بالإضافة إلى نقطة تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودعان للذخيرة".وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.تم تدمير تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وزاليزنيانسكوي، ومينكوفكا وتشاسوف يار وبريدتشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250209/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوريخوفو-فاسيليفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097606424.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك... فيديو

11:39 GMT 09.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 320 عسكرياً، بالإضافة لتدمير 5 دبابات والعديد من المعدات الحربية الأخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن: " خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 320 عسكريا، و5 دبابات، و5 عربات مشاة قتالية، و3 ناقلات جند مصفحة، و16 مركبة قتالية مصفحة، و26 سيارة، و4 قطع مدفعية، و مدفعي هاون.. بالإضافة إلى نقطة تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودعان للذخيرة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:10 GMT
تم تدمير تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وزاليزنيانسكوي، ومينكوفكا وتشاسوف يار وبريدتشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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