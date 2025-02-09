https://sarabic.ae/20250209/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-فيديو-1097608723.html

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك... فيديو

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 320 عسكرياً، بالإضافة... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T11:39+0000

2025-02-09T11:39+0000

2025-02-09T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن: " خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 320 عسكريا، و5 دبابات، و5 عربات مشاة قتالية، و3 ناقلات جند مصفحة، و16 مركبة قتالية مصفحة، و26 سيارة، و4 قطع مدفعية، و مدفعي هاون.. بالإضافة إلى نقطة تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودعان للذخيرة".وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.تم تدمير تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وزاليزنيانسكوي، ومينكوفكا وتشاسوف يار وبريدتشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250209/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوريخوفو-فاسيليفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097606424.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري