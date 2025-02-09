الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك... فيديو
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 320 عسكرياً، بالإضافة لتدمير 5 دبابات والعديد من المعدات الحربية الأخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن: " خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 320 عسكريا، و5 دبابات، و5 عربات مشاة قتالية، و3 ناقلات جند مصفحة، و16 مركبة قتالية مصفحة، و26 سيارة، و4 قطع مدفعية، و مدفعي هاون.. بالإضافة إلى نقطة تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودعان للذخيرة".
طائرة مسيرة روسية تابعة لمركز "روبيكون" تدمر مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء صد هجوم في اتجاه كورسك، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. pic.twitter.com/Hlmz5pOPFe— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 9, 2025
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
تم تدمير تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وزاليزنيانسكوي، ومينكوفكا وتشاسوف يار وبريدتشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.