القوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:10 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 09.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
تم تدمير تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وزاليزنيانسكوي، ومينكوفكا وتشاسوف يار وبريدتشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 180 عسكريًا وسيارة ومدفعين ميدانيين، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميدانية.
كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف تشكيلات القوات الأوكرانية، في مناطق سينيلنيكوفو ومالي بروخودي وجوفتنيفوي في مقاطعة خاركوف.
كما تم تحييد ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيا، ومدفعين ميدانيين وسيارة.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بدحر القوة البشرية وتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وزيليني غاي، ولوزوفايا، بوغسلافكا، نوفوبلاتونكا، وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، ويامبول، وسيريبريانكا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 205 من العسكريين، ودبابة، ومركبة مشاة قتالية، وست مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "واي بي أر- 765" مصنوعتين في هولندا، وست قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك ثلاث من صنع دول الناتو، وست سيارات، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة وثلاث محطات للحرب الإلكترونية "كويرتوس" و"نوتا".
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، ودحرت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مورافكا وديميتروف وكراسنوأرميسك وكوتلينو ودروجبا وبانتيليمونوفكا وياسينوفو، وأوسبينوفكا، وبتروفكا، وغرودوفكا، وبيشانوي وأوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 580 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع، وثلاثة مدافع ميدانية وسبع سيارات.
ودحرت وحدات من مجموعة قوات الشرق، القوى البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوسيلكا وبورلاتسكوي ونوفوبول ونوفوشيريتوفاتو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 140 عسكريًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة وخمس سيارات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة بانتسيرهاوبيتز 2000، عيار 155 ألماني الصنع.
كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر القوة البشرية والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفواندريفكا ومالي شرباكي وكامنسكوي، وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه وبيريسلاف وأوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 65 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة وسبع مركبات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.
كما دك الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشأة لصناعة الغاز والنفط التي دعمت تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 147 مقاطعة.
بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ هيمارس، أمريكي الصنع، و90 طائرة دون طيار.