https://sarabic.ae/20250209/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوريخوفو-فاسيليفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097606424.html

القوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T09:10+0000

2025-02-09T09:10+0000

2025-02-09T10:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.تم تدمير تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وزاليزنيانسكوي، ومينكوفكا وتشاسوف يار وبريدتشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف تشكيلات القوات الأوكرانية، في مناطق سينيلنيكوفو ومالي بروخودي وجوفتنيفوي في مقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بدحر القوة البشرية وتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وزيليني غاي، ولوزوفايا، بوغسلافكا، نوفوبلاتونكا، وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، ويامبول، وسيريبريانكا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، ودحرت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مورافكا وديميتروف وكراسنوأرميسك وكوتلينو ودروجبا وبانتيليمونوفكا وياسينوفو، وأوسبينوفكا، وبتروفكا، وغرودوفكا، وبيشانوي وأوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودحرت وحدات من مجموعة قوات الشرق، القوى البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوسيلكا وبورلاتسكوي ونوفوبول ونوفوشيريتوفاتو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر القوة البشرية والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفواندريفكا ومالي شرباكي وكامنسكوي، وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه وبيريسلاف وأوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 65 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة وسبع مركبات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ هيمارس، أمريكي الصنع، و90 طائرة دون طيار.لقطات لطائرات روسية مسيرة "تفترس" عناصر وآليات كييف خلال تحرير دزيرجينسك... فيديو"كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم

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