https://sarabic.ae/20250209/الخارجية-الروسية-تسليم-طائرات-ميراج-إلى-أوكرانيا-يفضي-إلى-طريق-مسدود-بالنسبة-للغرب-وكييف--1097601870.html
الخارجية الروسية: تسليم طائرات ميراج إلى أوكرانيا يفضي إلى طريق مسدود بالنسبة للغرب وكييف
الخارجية الروسية: تسليم طائرات ميراج إلى أوكرانيا يفضي إلى طريق مسدود بالنسبة للغرب وكييف
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن تسليم مقاتلات ميراج 2000 الفرنسية إلى أوكرانيا، لن يؤدي إلا إلى... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T05:44+0000
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وقالت زاخاروفا: "هذا عمل آخر، للأسف، يدفع الوضع إلى طريق مسدود أكبر بالنسبة للغرب ونظام كييف".ووفقا لها، فإن "الطفل المريع" في صورة فلاديمير زيلينسكي ونظامه، الذي خلقه الغرب بيديه، يتطلب زيادة استثمارات الأموال والأسلحة، مدركا الوضع المسدود، ولهذا السبب، يقوم الغرب بشكل دوري "بإلقاء" التمويل والأسلحة الجديدة عليه، في حين يصدر عنه تصريحات مشجعة جديدة.وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في 28 كانون الثاني/ يناير، أن طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة سيتم تسليمها إلى أوكرانيا في الربع الأول من عام 2025.وفي يونيو 2024، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنقل طائرات ميراج 2000 المقاتلة إلى كييف وتنظم تدريبًا للطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.مجلة عسكرية أمريكية: المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيراتها الروسية
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https://sarabic.ae/20241226/خبير-عسكري-يكشف-ما-ينتظر-طياري-أوكرانيا-في-مقاتلات-ميراج-الفرنسية-1096223604.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار فرنسا
روسيا, رصد عسكري, أخبار فرنسا
الخارجية الروسية: تسليم طائرات ميراج إلى أوكرانيا يفضي إلى طريق مسدود بالنسبة للغرب وكييف
05:44 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 05:47 GMT 09.02.2025)
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن تسليم مقاتلات ميراج 2000 الفرنسية إلى أوكرانيا، لن يؤدي إلا إلى دفع الوضع إلى طريق مسدود بالنسبة للغرب ونظام كييف، الذي يطالب باستمرار بالمال والأسلحة.
وقالت زاخاروفا: "هذا عمل آخر، للأسف، يدفع الوضع إلى طريق مسدود أكبر بالنسبة للغرب ونظام كييف".
ووفقا لها، فإن "الطفل المريع" في صورة فلاديمير زيلينسكي ونظامه، الذي خلقه الغرب بيديه، يتطلب زيادة استثمارات الأموال والأسلحة، مدركا الوضع المسدود، ولهذا السبب، يقوم الغرب بشكل دوري "بإلقاء" التمويل والأسلحة الجديدة عليه، في حين يصدر عنه تصريحات مشجعة جديدة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
، في 28 كانون الثاني/ يناير، أن طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة سيتم تسليمها إلى أوكرانيا في الربع الأول من عام 2025.
وقال بارو: "ستبدأ طائرات ميراج الفرنسية بالتحليق في سماء أوكرانيا قريبا، في نهاية الربع (الأول من عام 2025)".
وفي يونيو 2024، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنقل طائرات ميراج 2000 المقاتلة إلى كييف وتنظم تدريبًا للطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.
26 ديسمبر 2024, 16:59 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.