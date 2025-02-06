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https://sarabic.ae/20250206/إرسال-ميراج-إلى-أوكرانيا-كيف-تتخلص-فرنسا-من-أسلحتها-القديمة؟-1097533478.html
إرسال "ميراج" إلى أوكرانيا... كيف تتخلص فرنسا من أسلحتها القديمة؟
إرسال "ميراج" إلى أوكرانيا... كيف تتخلص فرنسا من أسلحتها القديمة؟
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي في فرنسا أليكسي ميشكوف، اليوم الخميس، أن تسليم مقاتلات "ميراج" الفرنسية إلى كييف، يعد مثالًا واضحًا على تخلص فرنسا من أسلحتها القديمة... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T12:03+0000
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وقال ميشكوف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، ردًا على سؤال حول المصالح التي قد يسعى الغرب إلى تحقيقها من خلال تأجيج الصراع في أوكرانيا: "المصلحة الأولى، والذي بدأ يتلاشى ببطء ، هي التخلص من الأسلحة المستعملة".وأشار إلى أنه "من الأمثلة البارزة على ذلك تزويد (كييف) بطائرات "ميراج 2000"، التي يتذكرها الكثير منا عندما كنا صغاراً عندما كانت تحلق في العروض الجوية".وكتب على منصة "إكس": "في 6 يونيو 2024، أعلن إيمانويل ماكرون تسليم طائرات ميراج 2000 الفرنسية إلى أوكرانيا. وصلت أول طائرة منها إلى أوكرانيا اليوم".وذكر ليكورنو أن الطيارين الأوكرانيين تدربوا في فرنسا لعدة أشهر على قيادة الطائرات المقاتلة.في يونيو/حزيران 2024، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنقل مقاتلات ميراج 2000 إلى كييف وستنظم تدريب الطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام.وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.برلماني سلوفاكي يصف طلبات زيلينسكي بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية بـ"الوقحة"الكرملين: تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن التعددية القطبية يتطابق مع رؤية موسكو
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روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار أوكرانيا

إرسال "ميراج" إلى أوكرانيا... كيف تتخلص فرنسا من أسلحتها القديمة؟

12:03 GMT 06.02.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الفرنسية ميراج 2000
المقاتلة الفرنسية ميراج 2000 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov
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أكد السفير الروسي في فرنسا أليكسي ميشكوف، اليوم الخميس، أن تسليم مقاتلات "ميراج" الفرنسية إلى كييف، يعد مثالًا واضحًا على تخلص فرنسا من أسلحتها القديمة بالمجان.
وقال ميشكوف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، ردًا على سؤال حول المصالح التي قد يسعى الغرب إلى تحقيقها من خلال تأجيج الصراع في أوكرانيا: "المصلحة الأولى، والذي بدأ يتلاشى ببطء ، هي التخلص من الأسلحة المستعملة".

وتابع السفير: "إما أن تدفع الكثير من المال لتقطيعها (التخلص منها)، أو أن تعطيها لأوكرانيا وتسجلها كأصل، ويتم حسابها كملايين جديدة من اليوروهات كمساعدات".

وأشار إلى أنه "من الأمثلة البارزة على ذلك تزويد (كييف) بطائرات "ميراج 2000"، التي يتذكرها الكثير منا عندما كنا صغاراً عندما كانت تحلق في العروض الجوية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إن أولى مقاتلات ميراج الفرنسية وصلت إلى أوكرانيا.

وكتب على منصة "إكس": "في 6 يونيو 2024، أعلن إيمانويل ماكرون تسليم طائرات ميراج 2000 الفرنسية إلى أوكرانيا. وصلت أول طائرة منها إلى أوكرانيا اليوم".
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
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26 يناير, 20:27 GMT
وذكر ليكورنو أن الطيارين الأوكرانيين تدربوا في فرنسا لعدة أشهر على قيادة الطائرات المقاتلة.
في يونيو/حزيران 2024، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنقل مقاتلات ميراج 2000 إلى كييف وستنظم تدريب الطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أوضح ليكورنو أن المقاتلات سيتم تسليمها في الربع الأول من عام 2025، وسيتم تزويدها بمعدات جديدة، بما في ذلك صواريخ جو-أرض وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.
برلماني سلوفاكي يصف طلبات زيلينسكي بتسليم أوكرانيا أسلحة نووية بـ"الوقحة"
الكرملين: تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن التعددية القطبية يتطابق مع رؤية موسكو
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
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