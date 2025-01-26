https://sarabic.ae/20250126/خبير-بريطاني-وقف-المساعدات-المالية-من-واشنطن-يمثل-مشكلة-خطيرة-لأوكرانيا-1097185888.html
خبير بريطاني: وقف المساعدات المالية من واشنطن يمثل مشكلة خطيرة لأوكرانيا
خبير بريطاني: وقف المساعدات المالية من واشنطن يمثل مشكلة خطيرة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن وقف المساعدات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية سيكون مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لأوكرانيا. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T20:27+0000
2025-01-26T20:27+0000
2025-01-26T20:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس على قناته على موقع "يوتيوب"، أن "وقف التدفقات المالية على المدى الطويل من الولايات المتحدة، سيكون مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، وهناك خطر أنه إذا جفت المساعدات المالية بالكامل، يمكن أن تذهب البلاد لانهيار بسبب التضخم المفرط".ويرى أن هناك احتمالا بأن يستمر الاتحاد الأوروبي في مساعدة أوكرانيا بالمال والإمدادات العسكرية، لكن هذا لن ينقذها.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20250126/صحيفة-بريطانية-تكشف-عن-الموعد-المتوقع-لخطة-ترامب-لحل-الصراع-الأوكراني-1097183766.html
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روسيا
خبير بريطاني: وقف المساعدات المالية من واشنطن يمثل مشكلة خطيرة لأوكرانيا
ذكر المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن وقف المساعدات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية سيكون مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لأوكرانيا.
وأضاف ميركوريس على قناته على موقع "يوتيوب"، أن "وقف التدفقات المالية على المدى الطويل من الولايات المتحدة، سيكون مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، وهناك خطر أنه إذا جفت المساعدات المالية بالكامل، يمكن أن تذهب البلاد لانهيار بسبب التضخم المفرط".
وبحسب ميركوريس، فإنه لا يرى أن الوضع الحالي هو "مشكلة غير قابلة للشفاء".
ويرى أن هناك احتمالا بأن يستمر الاتحاد الأوروبي في مساعدة أوكرانيا بالمال والإمدادات العسكرية، لكن هذا لن ينقذها.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة
إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.