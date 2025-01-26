https://sarabic.ae/20250126/صحيفة-بريطانية-تكشف-عن-الموعد-المتوقع-لخطة-ترامب-لحل-الصراع-الأوكراني-1097183766.html
صحيفة بريطانية تكشف عن الموعد المتوقع لخطة ترامب لحل الصراع الأوكراني
صحيفة بريطانية تكشف عن الموعد المتوقع لخطة ترامب لحل الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصدر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم حل الصراع في أوكرانيا بحلول ربيع هذا العام. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T18:05+0000
2025-01-26T18:05+0000
2025-01-26T18:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096988317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2739ef8e662ef70898af59f9c67a4835.jpg
وأضاف المصدر للصحيفة البريطانية، أن "هدف ترامب هو إنهاء الحرب بحلول الربيع".وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن إنهاء النزاع لن يكون مهمة بسيطة، مضيفا: "يتطلب الأمر عملا دبلوماسيا جادا للوصول إلى نهاية مستدامة للأزمة".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني. وفي الوقت ذاته، لا ينبغي أن يكون هدف التسوية هدنة قصيرة الأمد، بل سلاماً طويل الأمد.
https://sarabic.ae/20250126/خبير-أمريكي-ترامب-سيثير-غضب-الأوروبيين-في-حال-تمكن-من-إنهاء-الصراع-الأوكراني-1097182344.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096988317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99e0100712a213c7eac77c24383712d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
صحيفة بريطانية تكشف عن الموعد المتوقع لخطة ترامب لحل الصراع الأوكراني
ذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصدر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم حل الصراع في أوكرانيا بحلول ربيع هذا العام.
وأضاف المصدر للصحيفة البريطانية، أن "هدف ترامب هو إنهاء الحرب بحلول الربيع".
ويرى المصدر أن "رئيس البيت الأبيض يمكن أن يلعب لعبة مزدوجة مع كييف وموسكو لتحقيق خطته".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن إنهاء النزاع لن يكون مهمة بسيطة، مضيفا: "يتطلب الأمر عملا دبلوماسيا جادا للوصول إلى نهاية مستدامة للأزمة".
كما عبّر ترامب
عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني. وفي الوقت ذاته، لا ينبغي أن يكون هدف التسوية هدنة قصيرة الأمد، بل سلاماً طويل الأمد.