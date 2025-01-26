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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250126/خبير-أمريكي-ترامب-سيثير-غضب-الأوروبيين-في-حال-تمكن-من-إنهاء-الصراع-الأوكراني-1097182344.html
خبير أمريكي: ترامب سيثير غضب الأوروبيين في حال تمكن من إنهاء الصراع الأوكراني
خبير أمريكي: ترامب سيثير غضب الأوروبيين في حال تمكن من إنهاء الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
ذكر توماس مالينين، الأستاذ بجامعة هلسنكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيثير غضب النخب الأوروبية إذا تمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T16:32+0000
2025-01-26T16:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب مالينين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "تخيل غضب النخبة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي وكارهي روسيا إذا تمكن الرئيس الأمريكي من تحقيق هدنة في أوكرانيا".وكشفت تقارير أمريكية، يوم 22 يناير/ كانون الثاني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّف مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة طموحة تتمثل في إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم فقط.وأشار التقرير إلى أن كيلوغ، رغم عدم تمتعه بخبرة دبلوماسية، يحظى بثقة ترامب الكاملة بسبب ولائه وخبرته العسكرية.كما عبّر ترامب عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني. وفي الوقت ذاته، لا ينبغي أن يكون هدف التسوية هدنة قصيرة الأمد، بل سلاماً طويل الأمد.
https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-يحدد-مكان-نشر-منظومة-أوريشنيك-الروسية-في-بيلاروسيا-1097181232.html
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روسيا

خبير أمريكي: ترامب سيثير غضب الأوروبيين في حال تمكن من إنهاء الصراع الأوكراني

16:32 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ذكر توماس مالينين، الأستاذ بجامعة هلسنكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيثير غضب النخب الأوروبية إذا تمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب مالينين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "تخيل غضب النخبة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي وكارهي روسيا إذا تمكن الرئيس الأمريكي من تحقيق هدنة في أوكرانيا".
وكشفت تقارير أمريكية، يوم 22 يناير/ كانون الثاني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّف مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة طموحة تتمثل في إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم فقط.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أكد أهمية تسريع عملية السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى نيته متابعة المفاوضات شخصيا.

16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو يحدد مكان نشر منظومة "أوريشنيك" الروسية في بيلاروسيا
15:16 GMT
وأشار التقرير إلى أن كيلوغ، رغم عدم تمتعه بخبرة دبلوماسية، يحظى بثقة ترامب الكاملة بسبب ولائه وخبرته العسكرية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن إنهاء النزاع لن يكون مهمة بسيطة، مضيفا: "يتطلب الأمر عملا دبلوماسيا جادا للوصول إلى نهاية مستدامة للأزمة".
كما عبّر ترامب عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.
وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني. وفي الوقت ذاته، لا ينبغي أن يكون هدف التسوية هدنة قصيرة الأمد، بل سلاماً طويل الأمد.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMT
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