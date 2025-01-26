https://sarabic.ae/20250126/خبير-أمريكي-ترامب-سيثير-غضب-الأوروبيين-في-حال-تمكن-من-إنهاء-الصراع-الأوكراني-1097182344.html
خبير أمريكي: ترامب سيثير غضب الأوروبيين في حال تمكن من إنهاء الصراع الأوكراني
خبير أمريكي: ترامب سيثير غضب الأوروبيين في حال تمكن من إنهاء الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
ذكر توماس مالينين، الأستاذ بجامعة هلسنكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيثير غضب النخب الأوروبية إذا تمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T16:32+0000
2025-01-26T16:32+0000
2025-01-26T16:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب مالينين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "تخيل غضب النخبة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي وكارهي روسيا إذا تمكن الرئيس الأمريكي من تحقيق هدنة في أوكرانيا".وكشفت تقارير أمريكية، يوم 22 يناير/ كانون الثاني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّف مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة طموحة تتمثل في إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم فقط.وأشار التقرير إلى أن كيلوغ، رغم عدم تمتعه بخبرة دبلوماسية، يحظى بثقة ترامب الكاملة بسبب ولائه وخبرته العسكرية.كما عبّر ترامب عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني. وفي الوقت ذاته، لا ينبغي أن يكون هدف التسوية هدنة قصيرة الأمد، بل سلاماً طويل الأمد.
https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-يحدد-مكان-نشر-منظومة-أوريشنيك-الروسية-في-بيلاروسيا-1097181232.html
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روسيا
خبير أمريكي: ترامب سيثير غضب الأوروبيين في حال تمكن من إنهاء الصراع الأوكراني
ذكر توماس مالينين، الأستاذ بجامعة هلسنكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيثير غضب النخب الأوروبية إذا تمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب مالينين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "تخيل غضب النخبة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي وكارهي روسيا إذا تمكن الرئيس الأمريكي من تحقيق هدنة في أوكرانيا".
وكشفت تقارير أمريكية، يوم 22 يناير/ كانون الثاني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّف مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة طموحة تتمثل في إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم فقط.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أكد أهمية تسريع عملية السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى نيته متابعة المفاوضات شخصيا.
وأشار التقرير إلى أن كيلوغ، رغم عدم تمتعه بخبرة دبلوماسية، يحظى بثقة ترامب الكاملة بسبب ولائه وخبرته العسكرية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن إنهاء النزاع لن يكون مهمة بسيطة، مضيفا: "يتطلب الأمر عملا دبلوماسيا جادا للوصول إلى نهاية مستدامة للأزمة".
كما عبّر ترامب
عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.
وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني. وفي الوقت ذاته، لا ينبغي أن يكون هدف التسوية هدنة قصيرة الأمد، بل سلاماً طويل الأمد.