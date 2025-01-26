لوكاشينكو يحدد مكان نشر منظومة "أوريشنيك" الروسية في بيلاروسيا
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool/
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه سيتم نشر منظومة "أوريشنيك" الروسية في بيلاروسيا بالقرب من سمولينسك.
وقال لوكاشينكو، في تصريح للصحفيين: "سيكون لدينا نظام (أوريشنيك) قريبًا جدًا. لقد اتفقنا مع الرئيس بوتين على أن المنظومة التالية سيتم تسليمها لبيلاروسيا، حتى قبل روسيا".
وعند سؤاله عن موقع نشر المنظومة، أوضح لوكاشينكو، أنه "سيتم نشرها، بالقرب من سمولينسك"، مشيرا إلى أن "منظومة (أوريشنيك) واحدة تكفي لضمان أمن بيلاروسيا".
وأضاف: "عندما تحدثت عن 10 منظومات كنت أمزح... هذه أموال طائلة، فالصناعة الروسية لا تنتج منظومة (أوريشنيك) فقط، نحن بحاجة لمنظومة (أوريشنيك) واحدة لضمان أمن بيلاروسيا، لكن هذه الأنظمة ضرورية أيضًا في روسيا".
وأشار إلى أنه "لم يحدد بعد" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواعيد تسليم المنظومة، لافتا إلى أن "الأمر ليس عاجلًا".
وتابع قائلا: "لماذا ننقل نظام (أوريشنيك) إلى بيلاروسيا؟ ردًا على رغبة وإمكانية الأمريكيين لنقل صواريخ متوسطة المدى إلى أوروبا.. لذلك، إذا تراجعوا عن ذلك، سأقول للأخ الأكبر (روسيا) لننتظر.. لا يهم إذا وضعت المنظومة في سمولينسك أو في أورشا. ما يهمنا هو ألا تصل صواريخ الولايات المتحدة المتوسطة المدى إلى أراضي أوروبا، لأنها قد تكون مزودة بمكونات نووية".
وبحسب الرئيس البيلاروسي، فإنه "في حالة حدوث أي طارئ، سيكون من الممكن استيراد منظومة (أوريشنيك) من تلك المتوفرة حاليا في روسيا إلى بيلاروسيا".
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الأركان العامة النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بافيل مورافيكو، بأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أصدر تعليمات لضمان نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا والتخطيط المناسب لاستخدامها.
ورداً على سؤال حول عدد هذه المجمعات المقرر تسليمها إلى بيلاروسيا، أجاب رئيس الأركان العامة بأن "الرئيس الروسي وحده من يستطيع الإجابة عن هذا السؤال".
وكانت روسيا قد أعلنت عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى من طراز "أوريشنيك"، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، على منشأة صناعية عسكرية أوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك، رداً على استخدام كييف صواريخ أمريكية من طراز "أتاكمس" وبريطانية من طراز "ستورم شادو" ضد أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هذا الهجوم يأتي رداً على التصعيد الغربي.