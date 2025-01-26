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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-يحدد-مكان-نشر-منظومة-أوريشنيك-الروسية-في-بيلاروسيا-1097181232.html
لوكاشينكو يحدد مكان نشر منظومة "أوريشنيك" الروسية في بيلاروسيا
لوكاشينكو يحدد مكان نشر منظومة "أوريشنيك" الروسية في بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه سيتم نشر منظومة "أوريشنيك" الروسية في بيلاروسيا بالقرب من سمولينسك. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T15:16+0000
2025-01-26T15:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لوكاشينكو، في تصريح للصحفيين: "سيكون لدينا نظام (أوريشنيك) قريبًا جدًا. لقد اتفقنا مع الرئيس بوتين على أن المنظومة التالية سيتم تسليمها لبيلاروسيا، حتى قبل روسيا".وأضاف: "عندما تحدثت عن 10 منظومات كنت أمزح... هذه أموال طائلة، فالصناعة الروسية لا تنتج منظومة (أوريشنيك) فقط، نحن بحاجة لمنظومة (أوريشنيك) واحدة لضمان أمن بيلاروسيا، لكن هذه الأنظمة ضرورية أيضًا في روسيا".وتابع قائلا: "لماذا ننقل نظام (أوريشنيك) إلى بيلاروسيا؟ ردًا على رغبة وإمكانية الأمريكيين لنقل صواريخ متوسطة المدى إلى أوروبا.. لذلك، إذا تراجعوا عن ذلك، سأقول للأخ الأكبر (روسيا) لننتظر.. لا يهم إذا وضعت المنظومة في سمولينسك أو في أورشا. ما يهمنا هو ألا تصل صواريخ الولايات المتحدة المتوسطة المدى إلى أراضي أوروبا، لأنها قد تكون مزودة بمكونات نووية".وبحسب الرئيس البيلاروسي، فإنه "في حالة حدوث أي طارئ، سيكون من الممكن استيراد منظومة (أوريشنيك) من تلك المتوفرة حاليا في روسيا إلى بيلاروسيا".وفي وقت سابق، أفاد رئيس الأركان العامة النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بافيل مورافيكو، بأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أصدر تعليمات لضمان نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا والتخطيط المناسب لاستخدامها.وكانت روسيا قد أعلنت عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى من طراز "أوريشنيك"، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، على منشأة صناعية عسكرية أوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك، رداً على استخدام كييف صواريخ أمريكية من طراز "أتاكمس" وبريطانية من طراز "ستورم شادو" ضد أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هذا الهجوم يأتي رداً على التصعيد الغربي.
https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-يعلق-على-إمكانية-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا--1097173618.html
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روسيا

لوكاشينكو يحدد مكان نشر منظومة "أوريشنيك" الروسية في بيلاروسيا

15:16 GMT 26.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه سيتم نشر منظومة "أوريشنيك" الروسية في بيلاروسيا بالقرب من سمولينسك.
وقال لوكاشينكو، في تصريح للصحفيين: "سيكون لدينا نظام (أوريشنيك) قريبًا جدًا. لقد اتفقنا مع الرئيس بوتين على أن المنظومة التالية سيتم تسليمها لبيلاروسيا، حتى قبل روسيا".

وعند سؤاله عن موقع نشر المنظومة، أوضح لوكاشينكو، أنه "سيتم نشرها، بالقرب من سمولينسك"، مشيرا إلى أن "منظومة (أوريشنيك) واحدة تكفي لضمان أمن بيلاروسيا".

وأضاف: "عندما تحدثت عن 10 منظومات كنت أمزح... هذه أموال طائلة، فالصناعة الروسية لا تنتج منظومة (أوريشنيك) فقط، نحن بحاجة لمنظومة (أوريشنيك) واحدة لضمان أمن بيلاروسيا، لكن هذه الأنظمة ضرورية أيضًا في روسيا".
وأشار إلى أنه "لم يحدد بعد" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواعيد تسليم المنظومة، لافتا إلى أن "الأمر ليس عاجلًا".
وتابع قائلا: "لماذا ننقل نظام (أوريشنيك) إلى بيلاروسيا؟ ردًا على رغبة وإمكانية الأمريكيين لنقل صواريخ متوسطة المدى إلى أوروبا.. لذلك، إذا تراجعوا عن ذلك، سأقول للأخ الأكبر (روسيا) لننتظر.. لا يهم إذا وضعت المنظومة في سمولينسك أو في أورشا. ما يهمنا هو ألا تصل صواريخ الولايات المتحدة المتوسطة المدى إلى أراضي أوروبا، لأنها قد تكون مزودة بمكونات نووية".
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 7 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
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وبحسب الرئيس البيلاروسي، فإنه "في حالة حدوث أي طارئ، سيكون من الممكن استيراد منظومة (أوريشنيك) من تلك المتوفرة حاليا في روسيا إلى بيلاروسيا".
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الأركان العامة النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بافيل مورافيكو، بأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أصدر تعليمات لضمان نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا والتخطيط المناسب لاستخدامها.
ورداً على سؤال حول عدد هذه المجمعات المقرر تسليمها إلى بيلاروسيا، أجاب رئيس الأركان العامة بأن "الرئيس الروسي وحده من يستطيع الإجابة عن هذا السؤال".
وكانت روسيا قد أعلنت عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى من طراز "أوريشنيك"، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، على منشأة صناعية عسكرية أوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك، رداً على استخدام كييف صواريخ أمريكية من طراز "أتاكمس" وبريطانية من طراز "ستورم شادو" ضد أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هذا الهجوم يأتي رداً على التصعيد الغربي.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMT
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