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القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-يعلق-على-إمكانية-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا--1097173618.html
لوكاشينكو يعلق على إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
لوكاشينكو يعلق على إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن قضية بعثة حفظ السلام في أوكرانيا، سيتم حلها من خلال المفاوضات، لافتًا إلى أن مينسك لا تخطط لإرسال جنود... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T12:54+0000
2025-01-26T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال لوكاشينكو في تصريح للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد: "في نهاية المطاف، سيتم تحديد ذلك خلال المفاوضات، إذا كان هناك أي قوات حفظ للسلام".وأكد الرئيس البيلاروسي أنه "ليس من الضروري أن تشارك مينسك في أي مفاوضات لتسوية الصراع بأوكرانيا، وإن كانت مينسك معنية بالسلام والأمن في المنطقة".وأضاف: "أنا أنطلق ببساطة من نقطتين، الأولى هي المصالح الوطنية، لدينا مصالح في هذه البقعة من الأرض، وهي مصالح الشعب البيلاروسي. والثانية، هي أن فلاديمير زيلينسكي، ينادي باستمرار بالضمانات والسلام والأمن في هذه المنطقة، ولكن إذا كنت تريد الضمانات والهدوء فهذا يقتضي مراعاة مصالح الجميع بقدر الإمكان، وجميع المعنيين بهذه العملية ممن يعيشون هنا، بما في ذلك بيلاروسيا، يجب أن يشاركوا".
https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-عدم-اعتراف-البرلمان-الأوروبي-بالانتخابات-الرئاسية-البيلاروسية-خضوع-لواشنطن-1097165319.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو يعلق على إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

12:54 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Nikolai Petrovالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 7 سبتمبر 2020
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 7 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Nikolai Petrov
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صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن قضية بعثة حفظ السلام في أوكرانيا، سيتم حلها من خلال المفاوضات، لافتًا إلى أن مينسك لا تخطط لإرسال جنود إلى هناك.
وقال لوكاشينكو في تصريح للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد: "في نهاية المطاف، سيتم تحديد ذلك خلال المفاوضات، إذا كان هناك أي قوات حفظ للسلام".

وأشار إلى أنه "إذا كان الهدف هو تحقيق الثقة والعدالة، فلا يوجد سوى الجيش البيلاروسي، لكن هذا لا يعني أن مينسك سترسل قوات إلى هناك".

وأكد الرئيس البيلاروسي أنه "ليس من الضروري أن تشارك مينسك في أي مفاوضات لتسوية الصراع بأوكرانيا، وإن كانت مينسك معنية بالسلام والأمن في المنطقة".
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
لوكاشينكو: عدم اعتراف البرلمان الأوروبي بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية خضوع لواشنطن
09:26 GMT

وأردف لوكاشينكو: "هناك إلحاح مستمر حول هذه المسألة (مشاركة بيلاروسيا بمفاوضات تسوية الصراع في أوكرانيا)، كما لو كان لوكاشينكو سيُجن إذا لم يكن موجودًا على طاولة التفاوض. الأمر لا يتعلق بلوكاشينكو".

وأضاف: "أنا أنطلق ببساطة من نقطتين، الأولى هي المصالح الوطنية، لدينا مصالح في هذه البقعة من الأرض، وهي مصالح الشعب البيلاروسي. والثانية، هي أن فلاديمير زيلينسكي، ينادي باستمرار بالضمانات والسلام والأمن في هذه المنطقة، ولكن إذا كنت تريد الضمانات والهدوء فهذا يقتضي مراعاة مصالح الجميع بقدر الإمكان، وجميع المعنيين بهذه العملية ممن يعيشون هنا، بما في ذلك بيلاروسيا، يجب أن يشاركوا".
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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