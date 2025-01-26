لوكاشينكو: عدم اعتراف البرلمان الأوروبي بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية خضوع لواشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-عدم-اعتراف-البرلمان-الأوروبي-بالانتخابات-الرئاسية-البيلاروسية-خضوع-لواشنطن-1097165319.html
لوكاشينكو: عدم اعتراف البرلمان الأوروبي بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية خضوع لواشنطن
لوكاشينكو: عدم اعتراف البرلمان الأوروبي بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية خضوع لواشنطن
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن قرار البرلمان الأوروبي، بعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، يعد خضوعا لإرادة واشنطن، وتم... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T09:26+0000
2025-01-26T10:18+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وقال لوكاشينكو، في تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم، "أود القول إن هذا خضوع للإخوة الكبار في واشنطن".وأردف: "لنكن صادقين، هل يضرنا ذلك؟ لا، بل إنني سأقول صراحة، إن هذا في صالحنا، لقد فضحوا أنفسهم بأنفسهم، المناوئون لنا يتجولون في واشنطن وبروكسل وعواصم أخرى، ويطالبون بعدم الاعتراف (بالانتخابات في بيلاروسيا)".واتهم لوكاشينكو الولايات المتحدة بتنسيق الاحتجاجات ضد السلطات في بيلاروسيا وسلوفاكيا وصربيا.وقال لوكاشينكو: "كل هذه التحركات (احتجاجات المعارضة في بيلاروسيا وسلوفاكيا وصربيا) منسقة، وكل شيء يُدار ويُموّل من الولايات المتحدة".وأكد لوكاشينكو، أن مينسك مستعدة للحوار مع دول الاتحاد الأوروبي، رغم تصرف بعضها بعدوانية تجاه بلاده، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا لم ترفض قط الحوار مع الغرب.وشدد لوكاشينكو على أن مينسك مستعدة للحوار مع دول الاتحاد الأوروبي التي تتجاوب مع مقترحات بيلاروسيا، مضيفًا أن هذا الاستعداد للحوار يشمل "حتى الدول التي تتبع سياسة عدوانية ضدنا".بوتين ولوكاشينكو يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مينسك وموسكو
https://sarabic.ae/20250126/نسبة-المشاركة-بالانتخابات-الرئاسية-في-بيلاروسيا-تتجاوز-47-1097166013.html
https://sarabic.ae/20250126/بعثة-منظمة-شنغهاي-تعلن-خلو-التصويت-المبكر-في-الانتخابات-الرئاسية-البيلاروسية-من-الانتهاكات-1097162057.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1f7707e7c15bc09687dc459ed027371a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

لوكاشينكو: عدم اعتراف البرلمان الأوروبي بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية خضوع لواشنطن

09:26 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 10:18 GMT 26.01.2025)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن قرار البرلمان الأوروبي، بعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، يعد خضوعا لإرادة واشنطن، وتم تبنيه بتحريض من المعارضة بالخارج.
وقال لوكاشينكو، في تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم، "أود القول إن هذا خضوع للإخوة الكبار في واشنطن".
وأردف: "لنكن صادقين، هل يضرنا ذلك؟ لا، بل إنني سأقول صراحة، إن هذا في صالحنا، لقد فضحوا أنفسهم بأنفسهم، المناوئون لنا يتجولون في واشنطن وبروكسل وعواصم أخرى، ويطالبون بعدم الاعتراف (بالانتخابات في بيلاروسيا)".

وأوضح لوكاشينكو أن الغرب اتجه إلى عدم الاعتراف بالانتخابات في بيلاروسيا بتحريض من المعارضة البيلاروسية.

الانتخابات في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا تتجاوز 47%
09:51 GMT
واتهم لوكاشينكو الولايات المتحدة بتنسيق الاحتجاجات ضد السلطات في بيلاروسيا وسلوفاكيا وصربيا.
وقال لوكاشينكو: "كل هذه التحركات (احتجاجات المعارضة في بيلاروسيا وسلوفاكيا وصربيا) منسقة، وكل شيء يُدار ويُموّل من الولايات المتحدة".
وأكد لوكاشينكو، أن مينسك مستعدة للحوار مع دول الاتحاد الأوروبي، رغم تصرف بعضها بعدوانية تجاه بلاده، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا لم ترفض قط الحوار مع الغرب.
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
بعثة منظمة شنغهاي تعلن خلو التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية من الانتهاكات
06:47 GMT
بالنسبة لي فالحوار مع الغرب أهم (من الحوار مع المعارضة البيلاروسية في الخارج)... لم نرفض قط الحوار مع الغرب.
وشدد لوكاشينكو على أن مينسك مستعدة للحوار مع دول الاتحاد الأوروبي التي تتجاوب مع مقترحات بيلاروسيا، مضيفًا أن هذا الاستعداد للحوار يشمل "حتى الدول التي تتبع سياسة عدوانية ضدنا".
بوتين ولوكاشينكو يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مينسك وموسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала