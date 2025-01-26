https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-عدم-اعتراف-البرلمان-الأوروبي-بالانتخابات-الرئاسية-البيلاروسية-خضوع-لواشنطن-1097165319.html
لوكاشينكو: عدم اعتراف البرلمان الأوروبي بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية خضوع لواشنطن
لوكاشينكو: عدم اعتراف البرلمان الأوروبي بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية خضوع لواشنطن
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن قرار البرلمان الأوروبي، بعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، يعد خضوعا لإرادة واشنطن، وتم... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال لوكاشينكو، في تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم، "أود القول إن هذا خضوع للإخوة الكبار في واشنطن".وأردف: "لنكن صادقين، هل يضرنا ذلك؟ لا، بل إنني سأقول صراحة، إن هذا في صالحنا، لقد فضحوا أنفسهم بأنفسهم، المناوئون لنا يتجولون في واشنطن وبروكسل وعواصم أخرى، ويطالبون بعدم الاعتراف (بالانتخابات في بيلاروسيا)".واتهم لوكاشينكو الولايات المتحدة بتنسيق الاحتجاجات ضد السلطات في بيلاروسيا وسلوفاكيا وصربيا.وقال لوكاشينكو: "كل هذه التحركات (احتجاجات المعارضة في بيلاروسيا وسلوفاكيا وصربيا) منسقة، وكل شيء يُدار ويُموّل من الولايات المتحدة".وأكد لوكاشينكو، أن مينسك مستعدة للحوار مع دول الاتحاد الأوروبي، رغم تصرف بعضها بعدوانية تجاه بلاده، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا لم ترفض قط الحوار مع الغرب.وشدد لوكاشينكو على أن مينسك مستعدة للحوار مع دول الاتحاد الأوروبي التي تتجاوب مع مقترحات بيلاروسيا، مضيفًا أن هذا الاستعداد للحوار يشمل "حتى الدول التي تتبع سياسة عدوانية ضدنا".بوتين ولوكاشينكو يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مينسك وموسكو
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
لوكاشينكو: عدم اعتراف البرلمان الأوروبي بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية خضوع لواشنطن
09:26 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 10:18 GMT 26.01.2025)
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن قرار البرلمان الأوروبي، بعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، يعد خضوعا لإرادة واشنطن، وتم تبنيه بتحريض من المعارضة بالخارج.
وقال لوكاشينكو، في تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم، "أود القول إن هذا خضوع للإخوة الكبار في واشنطن".
وأردف: "لنكن صادقين، هل يضرنا ذلك؟ لا، بل إنني سأقول صراحة، إن هذا في صالحنا، لقد فضحوا أنفسهم بأنفسهم، المناوئون لنا يتجولون في واشنطن وبروكسل وعواصم أخرى، ويطالبون بعدم الاعتراف (بالانتخابات في بيلاروسيا)".
وأوضح لوكاشينكو أن الغرب اتجه إلى عدم الاعتراف بالانتخابات في بيلاروسيا بتحريض من المعارضة البيلاروسية.
واتهم لوكاشينكو الولايات المتحدة بتنسيق الاحتجاجات ضد السلطات في بيلاروسيا وسلوفاكيا وصربيا.
وقال لوكاشينكو: "كل هذه التحركات (احتجاجات المعارضة في بيلاروسيا وسلوفاكيا وصربيا) منسقة، وكل شيء يُدار ويُموّل من الولايات المتحدة".
وأكد لوكاشينكو، أن مينسك مستعدة للحوار مع دول الاتحاد الأوروبي، رغم تصرف بعضها بعدوانية تجاه بلاده، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا لم ترفض قط الحوار مع الغرب.
بالنسبة لي فالحوار مع الغرب أهم (من الحوار مع المعارضة البيلاروسية في الخارج)... لم نرفض قط الحوار مع الغرب.
وشدد لوكاشينكو على أن مينسك مستعدة للحوار مع دول الاتحاد الأوروبي التي تتجاوب مع مقترحات بيلاروسيا، مضيفًا أن هذا الاستعداد للحوار يشمل "حتى الدول التي تتبع سياسة عدوانية ضدنا".