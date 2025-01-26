https://sarabic.ae/20250126/بعثة-منظمة-شنغهاي-تعلن-خلو-التصويت-المبكر-في-الانتخابات-الرئاسية-البيلاروسية-من-الانتهاكات-1097162057.html
بعثة منظمة شنغهاي تعلن خلو التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية من الانتهاكات
بعثة منظمة شنغهاي تعلن خلو التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية من الانتهاكات
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان إرميكباييف، أن بعثة مراقبي المنظمة لم ترصد أي انتهاكات في عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T06:47+0000
2025-01-26T06:47+0000
2025-01-26T06:47+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
منظمة شنغهاي للتعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101329/11/1013291169_0:435:2000:1560_1920x0_80_0_0_3a6daed145ec950b051b710a06ad4106.jpg
وقال إرميكباييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بدأ أعضاء بعثتنا عملهم خلال فترة التصويت المبكر، لا يمكننا الإدلاء بأي بيان رسمي حتى الآن، سنصدر بيانًا بعد اكتمال عملية التصويت، ولكن في الوقت الحالي، لا نرى أي انتهاكات".ووفقًا لدستور بيلاروسيا (عام 1994)، فإن الرئيس هو رأس الدولة وضامن الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن.ويجب أن يكون الرئيس مواطنا من بيلاروسيا بالولادة، يبلغ من العمر 40 عامًا على الأقل، وله الحق في التصويت ويقيم بشكل دائم في بيلاروسيا لمدة 20 عامًا على الأقل، قبل الانتخابات مباشرة، ولا يحمل ولم يكن لديه في السابق جنسية أجنبية.ووتعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا نافذة، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين، ويعتبر الرئيس منتخبًا إذا صوت له أكثر من نصف مواطني بيلاروسيا، الذين شاركوا في التصويت.مجلس الأمن البيلاروسي: مينسك مستعدة للرد على أي استفزازات خلال الانتخابات الرئاسيةبيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
https://sarabic.ae/20250114/إجراء-تدريبات-القيادة-المشتركة-للمجموعة-الإقليمية-لقوات-بيلاروسيا-وروسيا-في-مينسك-1096765541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101329/11/1013291169_0:248:2000:1748_1920x0_80_0_0_f3620f94040d18fb39d9182662b58de8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار بيلاروسيا اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
بعثة منظمة شنغهاي تعلن خلو التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية من الانتهاكات
أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان إرميكباييف، أن بعثة مراقبي المنظمة لم ترصد أي انتهاكات في عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية.
وقال إرميكباييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بدأ أعضاء بعثتنا عملهم خلال فترة التصويت المبكر، لا يمكننا الإدلاء بأي بيان رسمي حتى الآن، سنصدر بيانًا بعد اكتمال عملية التصويت، ولكن في الوقت الحالي، لا نرى أي انتهاكات".
وأشار إرميكباييف إلى أن "البعثة تضم 17 مراقبا من 7 دول، هدفها الرئيسي التأكد من أن عملية التصويت تتوافق مع تشريعات البلاد والتزاماتها الدولية".
ووفقًا لدستور بيلاروسيا (عام 1994)، فإن الرئيس هو رأس الدولة وضامن الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن.
ويجب أن يكون الرئيس مواطنا من بيلاروسيا بالولادة، يبلغ من العمر 40 عامًا على الأقل، وله الحق في التصويت ويقيم بشكل دائم في بيلاروسيا لمدة 20 عامًا على الأقل، قبل الانتخابات مباشرة، ولا يحمل ولم يكن لديه في السابق جنسية أجنبية.
ويتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بشكل مباشر، من قبل شعب بيلاروسيا، على أساس الاقتراع العام والحر والمتساوي والمباشر، عن طريق الاقتراع السري، ويمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تزيد عن فترتين رئاسيتين.
ووتعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا نافذة، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين، ويعتبر الرئيس منتخبًا إذا صوت له أكثر من نصف مواطني بيلاروسيا، الذين شاركوا في التصويت.