https://sarabic.ae/20250114/إجراء-تدريبات-القيادة-المشتركة-للمجموعة-الإقليمية-لقوات-بيلاروسيا-وروسيا-في-مينسك-1096765541.html
إجراء تدريبات القيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية لقوات بيلاروسيا وروسيا في مينسك
إجراء تدريبات القيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية لقوات بيلاروسيا وروسيا في مينسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات قيادة الأركان المشتركة للتجمعات الإقليمية للقوات الروسية والبيلاروسية، بهدف زيادة القدرة الدفاعية... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T06:02+0000
2025-01-14T06:02+0000
2025-01-14T06:02+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/13/1046885437_0:142:2734:1680_1920x0_80_0_0_fadec39fa1eb1a3a0790fbb5d9468c28.jpg
وأوضح بيان الدفاع البيلاروسية: "في إطار تعزيز القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، تجري في مينسك، مناورات تدريبية مشتركة للأركان التابعة للقيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية للقوات".وأضاف البيان: "في الفترة من 14 إلى 16 يناير(كانون الثاني) الجاري، في نقاط المراقبة الثابتة، سيدرس ممثلو القوات المسلحة لبيلاروسيا وروسيا، أحد الخيارات لاستخدام مجموعات القوات في سياق الأعمال المشتركة".وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية أن التدريب يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات، للتحضير للتدريبات الاستراتيجية المشتركة، "الغرب-2025"، التي ستجري هذا العام على الأراضي البيلاروسية.مجلس الأمن البيلاروسي: مينسك مستعدة للرد على أي استفزازات خلال الانتخابات الرئاسيةبيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
https://sarabic.ae/20241210/عشرات-الرؤوس-النووية-متمركزة-في-بيلاروسيا---1095659064.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/13/1046885437_153:0:2582:1822_1920x0_80_0_0_2baf87a6e932af5f3afb11fda0571448.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
إجراء تدريبات القيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية لقوات بيلاروسيا وروسيا في مينسك
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات قيادة الأركان المشتركة للتجمعات الإقليمية للقوات الروسية والبيلاروسية، بهدف زيادة القدرة الدفاعية للدولة الاتحادية، في العاصمة مينسك.
وأوضح بيان الدفاع البيلاروسية: "في إطار تعزيز القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، تجري في مينسك، مناورات تدريبية مشتركة للأركان التابعة للقيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية للقوات".
ويشار إلى أن موضوع التدريب هو "اتخاذ قرار بشأن استخدام تجمع إقليمي للقوات، لصالح ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد".
10 ديسمبر 2024, 11:48 GMT
وأضاف البيان: "في الفترة من 14 إلى 16 يناير(كانون الثاني) الجاري، في نقاط المراقبة الثابتة، سيدرس ممثلو القوات المسلحة لبيلاروسيا وروسيا، أحد الخيارات لاستخدام مجموعات القوات في سياق الأعمال المشتركة".
وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية أن التدريب يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات، للتحضير للتدريبات الاستراتيجية المشتركة، "الغرب-2025"، التي ستجري هذا العام على الأراضي البيلاروسية.