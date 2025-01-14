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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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إجراء تدريبات القيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية لقوات بيلاروسيا وروسيا في مينسك
إجراء تدريبات القيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية لقوات بيلاروسيا وروسيا في مينسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات قيادة الأركان المشتركة للتجمعات الإقليمية للقوات الروسية والبيلاروسية، بهدف زيادة القدرة الدفاعية... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T06:02+0000
2025-01-14T06:02+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
رصد عسكري
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وأوضح بيان الدفاع البيلاروسية: "في إطار تعزيز القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، تجري في مينسك، مناورات تدريبية مشتركة للأركان التابعة للقيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية للقوات".وأضاف البيان: "في الفترة من 14 إلى 16 يناير(كانون الثاني) الجاري، في نقاط المراقبة الثابتة، سيدرس ممثلو القوات المسلحة لبيلاروسيا وروسيا، أحد الخيارات لاستخدام مجموعات القوات في سياق الأعمال المشتركة".وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية أن التدريب يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات، للتحضير للتدريبات الاستراتيجية المشتركة، "الغرب-2025"، التي ستجري هذا العام على الأراضي البيلاروسية.مجلس الأمن البيلاروسي: مينسك مستعدة للرد على أي استفزازات خلال الانتخابات الرئاسيةبيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري

إجراء تدريبات القيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية لقوات بيلاروسيا وروسيا في مينسك

06:02 GMT 14.01.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات قيادة الأركان المشتركة للتجمعات الإقليمية للقوات الروسية والبيلاروسية، بهدف زيادة القدرة الدفاعية للدولة الاتحادية، في العاصمة مينسك.
وأوضح بيان الدفاع البيلاروسية: "في إطار تعزيز القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، تجري في مينسك، مناورات تدريبية مشتركة للأركان التابعة للقيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية للقوات".
ويشار إلى أن موضوع التدريب هو "اتخاذ قرار بشأن استخدام تجمع إقليمي للقوات، لصالح ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد".
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وأضاف البيان: "في الفترة من 14 إلى 16 يناير(كانون الثاني) الجاري، في نقاط المراقبة الثابتة، سيدرس ممثلو القوات المسلحة لبيلاروسيا وروسيا، أحد الخيارات لاستخدام مجموعات القوات في سياق الأعمال المشتركة".
وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية أن التدريب يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات، للتحضير للتدريبات الاستراتيجية المشتركة، "الغرب-2025"، التي ستجري هذا العام على الأراضي البيلاروسية.
مجلس الأمن البيلاروسي: مينسك مستعدة للرد على أي استفزازات خلال الانتخابات الرئاسية
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