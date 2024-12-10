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https://sarabic.ae/20241210/عشرات-الرؤوس-النووية-متمركزة-في-بيلاروسيا---1095659064.html
عشرات الرؤوس النووية متمركزة في بيلاروسيا
عشرات الرؤوس النووية متمركزة في بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن هناك عشرات الرؤوس الحربية النووية في بيلاروسيا. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T11:48+0000
2024-12-10T11:48+0000
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ألكسندر لوكاشينكو
نووي
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وحسبما نقلت وكالة "بيلتا"، فقد قال لوكاشينكو: "لقد استوردت رؤوسا نووية إلى هنا. أكثر من اثنتي عشرة قطعة. بينما يكتب الكثير من الناس "هذه مزحة، لم يستورد أحد أي شيء". وحقيقة أنهم (المعارضون) يقولون إنها مزحة، لذا فاتهم ذلك. لم يلاحظوا حتى كيف أحضرناها إلى هنا".وأكد لوكاشينكو أنه حذّر جميع المعارضين من أن أي انتهاك لحدود الدولة سيقابل برد فوري.كما أشار لوكاشينكو إلى أن استخدام الأسلحة النووية يمثل مسؤولية كبيرة. ونوه لوكاشينكو إلى أنه بعد قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل، "لم يضغط أحد بعد على زر الأسلحة النووية".واتفقت موسكو ومينسك، في عام 2023، على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا. وبدوره أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السيطرة عليها تظل بيد روسيا.وأكد لوكاشينكو أن منظومات صواريخ "إسكندر" منتشرة في بيلاروسيا، وهي مجهزة بصواريخ ذات رؤوس نووية.وبموجب عقيدتها النووية المحدثة، تحتفظ موسكو بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على هجوم تقليدي على روسيا أو بيلاروسيا يشكل تهديدا خطيرا للسيادة والسلامة الإقليمية.بوتين يوعز بالتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية في إطار دولة الاتحادبوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025
https://sarabic.ae/20241207/بيلاروسيا-قرار-نشر-أوريشنيك-اتخذ-بسبب-الخطوات-الأمريكية-1095576860.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, ألكسندر لوكاشينكو, نووي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, ألكسندر لوكاشينكو, نووي

عشرات الرؤوس النووية متمركزة في بيلاروسيا

11:48 GMT 10.12.2024
© Pool / BelTA / Yuri Oreshkinالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Pool / BelTA / Yuri Oreshkin
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن هناك عشرات الرؤوس الحربية النووية في بيلاروسيا.
وحسبما نقلت وكالة "بيلتا"، فقد قال لوكاشينكو: "لقد استوردت رؤوسا نووية إلى هنا. أكثر من اثنتي عشرة قطعة. بينما يكتب الكثير من الناس "هذه مزحة، لم يستورد أحد أي شيء". وحقيقة أنهم (المعارضون) يقولون إنها مزحة، لذا فاتهم ذلك. لم يلاحظوا حتى كيف أحضرناها إلى هنا".
وأكد لوكاشينكو أنه حذّر جميع المعارضين من أن أي انتهاك لحدود الدولة سيقابل برد فوري.

وأضاف لوكاشينكو: "لقد اتفقنا على هذا مع الروس حتى قبل أن يعيدوا إلينا الأسلحة النووية. إنه ليس نفس السلاح الذي قدمناه لهم. كانت هناك أسلحة استراتيجية. وهذه أسلحة نووية تكتيكية. على الرغم من أنها ربما أقوى بخمس مرات من "أوريشنيك" هذا".

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كما أشار لوكاشينكو إلى أن استخدام الأسلحة النووية يمثل مسؤولية كبيرة. ونوه لوكاشينكو إلى أنه بعد قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل، "لم يضغط أحد بعد على زر الأسلحة النووية".
واتفقت موسكو ومينسك، في عام 2023، على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا. وبدوره أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السيطرة عليها تظل بيد روسيا.
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وأكد لوكاشينكو أن منظومات صواريخ "إسكندر" منتشرة في بيلاروسيا، وهي مجهزة بصواريخ ذات رؤوس نووية.
وبموجب عقيدتها النووية المحدثة، تحتفظ موسكو بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على هجوم تقليدي على روسيا أو بيلاروسيا يشكل تهديدا خطيرا للسيادة والسلامة الإقليمية.
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