https://sarabic.ae/20241210/عشرات-الرؤوس-النووية-متمركزة-في-بيلاروسيا---1095659064.html

عشرات الرؤوس النووية متمركزة في بيلاروسيا

عشرات الرؤوس النووية متمركزة في بيلاروسيا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن هناك عشرات الرؤوس الحربية النووية في بيلاروسيا. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

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2024-12-10T11:48+0000

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ألكسندر لوكاشينكو

نووي

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وحسبما نقلت وكالة "بيلتا"، فقد قال لوكاشينكو: "لقد استوردت رؤوسا نووية إلى هنا. أكثر من اثنتي عشرة قطعة. بينما يكتب الكثير من الناس "هذه مزحة، لم يستورد أحد أي شيء". وحقيقة أنهم (المعارضون) يقولون إنها مزحة، لذا فاتهم ذلك. لم يلاحظوا حتى كيف أحضرناها إلى هنا".وأكد لوكاشينكو أنه حذّر جميع المعارضين من أن أي انتهاك لحدود الدولة سيقابل برد فوري.كما أشار لوكاشينكو إلى أن استخدام الأسلحة النووية يمثل مسؤولية كبيرة. ونوه لوكاشينكو إلى أنه بعد قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل، "لم يضغط أحد بعد على زر الأسلحة النووية".واتفقت موسكو ومينسك، في عام 2023، على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا. وبدوره أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السيطرة عليها تظل بيد روسيا.وأكد لوكاشينكو أن منظومات صواريخ "إسكندر" منتشرة في بيلاروسيا، وهي مجهزة بصواريخ ذات رؤوس نووية.وبموجب عقيدتها النووية المحدثة، تحتفظ موسكو بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على هجوم تقليدي على روسيا أو بيلاروسيا يشكل تهديدا خطيرا للسيادة والسلامة الإقليمية.بوتين يوعز بالتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن الضمانات الأمنية في إطار دولة الاتحادبوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, ألكسندر لوكاشينكو, نووي