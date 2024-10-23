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https://sarabic.ae/20241023/لوكاشينكو-الغرب-لا-يمكن-أن-يرفض-إمداد-كييف-بالأسلحة-حتى-لا-يفقد-ماء-وجهه--1094093614.html
لوكاشينكو: الغرب لا يمكن أن يرفض إمداد كييف بالأسلحة حتى لا يفقد "ماء وجهه"
لوكاشينكو: الغرب لا يمكن أن يرفض إمداد كييف بالأسلحة حتى لا يفقد "ماء وجهه"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، بأن الغرب لا يمكن أن يرفض إمداد أوكرانيا بالأسلحة وذلك للحفاظ على ماء وجهه. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T17:45+0000
2024-10-23T17:45+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال لوكاشينكو خلال مقابلة: "لا يمكنهم ممارسة الكثير من الضغوط على زيلينسكي. نحن نقول دائمًا، كيف يكون الضغط هنا، بعدم التزويد بالسلاح، أو بعدم منح الأموال، وغير ذلك وهذا هو وجههم، ولا يمكن للغرب أن يخسر ماء وجهه، بعدم تقديم الأسلحة، أو بعدم منح الأموال بعد الفرار من أفغانستان. هذه ستكون النهاية ولن يثق بهم أحد بعد الآن".وقال إن زيلينسكي "يزحف خارج المخبأ و يثرثر، دون تحديد الاتجاهات وهذا لا يكلف شيئًا. يخرج من هناك ويثرثر شيئًا ما، مدركًا أن الاهتمام يتركز عليه اليوم لذلك يثرثر".وأضاف: "هذه أمنيات، رغباته وليس أكثر، لذلك من وجهة نظر الخبراء، تصريحاته اليوم ليست أكثر من سخافة (مثيرة للضحك)".وأشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي ليس لديه "خطة سلام"، وكل ذلك مجرد ثرثرة.وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "لقد وضع الغرب لنفسه خطة لخنقنا، أولاً وقبل كل شيء، في الاقتصاد والمالية، لكنها لم تنجح. لقد اعترفوا بأنفسهم بذلك بالفعل".وبحسب لوكاشينكو، فإن دول ما بعد الاتحاد السوفياتي، اعتمدت على الحفاظ على ما لديها، وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن "الأمر كان مفيدًا. واليوم نعمل معًا في العديد من المجالات وننتج سلعًا، وهي مطلوبة في روسيا، وتحتاج روسيا إلى السلع التي ننتجها من الزراعة إلى الإلكترونيات الدقيقة".لوكاشينكو: تغيير العقيدة النووية الروسية تعزيز لموقف موسكو ومينسكبيلاروسيا: لن ينجح أي مشروع تسوية سلمية في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو: الغرب لا يمكن أن يرفض إمداد كييف بالأسلحة حتى لا يفقد "ماء وجهه"

17:45 GMT 23.10.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، بأن الغرب لا يمكن أن يرفض إمداد أوكرانيا بالأسلحة وذلك للحفاظ على ماء وجهه.
وقال لوكاشينكو خلال مقابلة: "لا يمكنهم ممارسة الكثير من الضغوط على زيلينسكي. نحن نقول دائمًا، كيف يكون الضغط هنا، بعدم التزويد بالسلاح، أو بعدم منح الأموال، وغير ذلك وهذا هو وجههم، ولا يمكن للغرب أن يخسر ماء وجهه، بعدم تقديم الأسلحة، أو بعدم منح الأموال بعد الفرار من أفغانستان. هذه ستكون النهاية ولن يثق بهم أحد بعد الآن".

وصرح لوكاشينكو، بأن تصريحات زيلينسكي حول انتهاء الصراع في أوكرانيا في العام 2025 مضحكة، وهي عبارة عن مجرد أقاويل سخيفة وأمنيات.

وقال إن زيلينسكي "يزحف خارج المخبأ و يثرثر، دون تحديد الاتجاهات وهذا لا يكلف شيئًا. يخرج من هناك ويثرثر شيئًا ما، مدركًا أن الاهتمام يتركز عليه اليوم لذلك يثرثر".
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وأضاف: "هذه أمنيات، رغباته وليس أكثر، لذلك من وجهة نظر الخبراء، تصريحاته اليوم ليست أكثر من سخافة (مثيرة للضحك)".
وأشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي ليس لديه "خطة سلام"، وكل ذلك مجرد ثرثرة.

وقال لوكاشينكو: "لا توجد خطة (لدى زيلينسكي)، كل ذلك (مجرد) ثرثرة، روسيا إمبراطورية، ويجب فهم ذلك، ولا أحد يثنيها أو يجبرها على الجلوس على طاولة المفاوضات بشأن شروط شعارات فولوديا زيلينسكي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "لقد وضع الغرب لنفسه خطة لخنقنا، أولاً وقبل كل شيء، في الاقتصاد والمالية، لكنها لم تنجح. لقد اعترفوا بأنفسهم بذلك بالفعل".
وبحسب لوكاشينكو، فإن دول ما بعد الاتحاد السوفياتي، اعتمدت على الحفاظ على ما لديها، وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن "الأمر كان مفيدًا. واليوم نعمل معًا في العديد من المجالات وننتج سلعًا، وهي مطلوبة في روسيا، وتحتاج روسيا إلى السلع التي ننتجها من الزراعة إلى الإلكترونيات الدقيقة".
لوكاشينكو: تغيير العقيدة النووية الروسية تعزيز لموقف موسكو ومينسك
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