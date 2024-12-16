https://sarabic.ae/20241216/مجلس-الأمن-البيلاروسي-مينسك-مستعدة-للرد-على-أي-استفزازات-خلال-الانتخابات-الرئاسية-1095819944.html
مجلس الأمن البيلاروسي: مينسك مستعدة للرد على أي استفزازات خلال الانتخابات الرئاسية
مجلس الأمن البيلاروسي: مينسك مستعدة للرد على أي استفزازات خلال الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدولة لمجلس الأمن في بيلاروسيا، ألكسندر فولفوفيتش، استعداد سلطات بلاده للرد على أي استفزازات خلال فترة الانتخابات الرئاسية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T04:20+0000
2024-12-16T04:20+0000
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مينسك -سبوتنيك. وقال فولفوفيتش في حديث لقناة "بيلاروس 1" التلفزيونية، أمس الأحد، "نحن على استعداد للرد على مختلف المخالفات والاستفزازات. وقبل قليل أنجزنا اختبار وسائل المنظومة الحكومية للرد على أي أعمال إرهابية ونشاط المنظمات الإرهابية، بما في ذلك بناء على خبرة عام 2020 وغيرها".وأعرب المسؤول عن قلقه إزاء تشكيل جماعات مسلحة من البيلاروسيين على أراضي أوكرانيا "ومخططاتها وتصريحاتها حول إسقاط السلطة بالقوة".وأكد: "بالطبع نحن على استعداد لذلك، ونحن نتابع مخططات خصومنا، وعلى استعداد للرد في حال الضرورة وحماية بلادنا". يذكر أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجري في بيلاروس في 26 يناير عام 2025.
https://sarabic.ae/20241207/بيلاروسيا-قرار-نشر-أوريشنيك-اتخذ-بسبب-الخطوات-الأمريكية-1095576860.html
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بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا
بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا
مجلس الأمن البيلاروسي: مينسك مستعدة للرد على أي استفزازات خلال الانتخابات الرئاسية
04:20 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 16.12.2024)
أكد وزير الدولة لمجلس الأمن في بيلاروسيا، ألكسندر فولفوفيتش، استعداد سلطات بلاده للرد على أي استفزازات خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
مينسك -سبوتنيك. وقال فولفوفيتش في حديث لقناة "بيلاروس 1" التلفزيونية، أمس الأحد، "نحن على استعداد للرد على مختلف المخالفات والاستفزازات. وقبل قليل أنجزنا اختبار وسائل المنظومة الحكومية للرد على أي أعمال إرهابية ونشاط المنظمات الإرهابية، بما في ذلك بناء على خبرة عام 2020 وغيرها".
وأعرب المسؤول عن قلقه إزاء تشكيل جماعات مسلحة من البيلاروسيين على أراضي أوكرانيا "ومخططاتها وتصريحاتها حول إسقاط السلطة بالقوة".
وأكد: "بالطبع نحن على استعداد لذلك، ونحن نتابع مخططات خصومنا، وعلى استعداد للرد في حال الضرورة وحماية بلادنا".
يذكر أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجري في بيلاروس في 26 يناير عام 2025.