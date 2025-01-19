https://sarabic.ae/20250119/بوتين-ولوكاشينكو-يؤكدان-التزامهما-بتعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-بين-مينسك-وموسكو-1096938794.html

بوتين ولوكاشينكو يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مينسك وموسكو

بوتين ولوكاشينكو يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مينسك وموسكو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التزامهما بمواصلة تعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، حسبما أفاد بيان صادر عن... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T14:10+0000

2025-01-19T14:10+0000

2025-01-19T14:10+0000

روسيا

العالم

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وجاء في البيان أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو اتفقا، خلال اتصال هاتفي، "أكد الزعيمان التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين واتفقا على مزيد من الاتصالات الشخصية".وأعرب الرئيس بوتين للرئيس لوكاشينكو، عن تمنياته له بالتوفيق في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية المرتقبة في 26 كانون الثاني/يناير.وفي الفترة من 21 إلى 25 كانون الثاني/يناير 2025 سيتم إجراء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية في البلاد، ويكون يوم 26 كانون الثاني/يناير هو يوم التصويت الرئيسي.وفي وقت سابق، تسلمت لجنة الانتخابات المركزية البيلاروسية وثائق تسجيل الترشح لكلٍّ من الرئيس الحالي لبيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي في بيلاروسيا، أوليغ غايدوكيفيتش، وزعيم حزب العمل والعدالة الجمهوري، ألكسندر خيجنياك، والسكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي البيلاروسي، سيرغي سيرانكوف، المرشح السابق في الانتخابات السابقة، بالإضافة إلى رائدة الأعمال، غير الحزبية، آنا كانوباتسكايا.وكانت روسيا وبيلاروسيا قد وقعتا، في 1997، معاهدة تأسيس دولة اتحاد بين البلدين؛ وبذلك أصبحت بيلاروسيا الحليف الأساسي لروسيا في فضاء الاتحاد السوفياتي السابق، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

https://sarabic.ae/20250119/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فوزدفيجينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096927441.html

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