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قوانين الاقتصاد
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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مساحة حرة
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لبنان والعالم
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
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هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا تتجاوز 47%
نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا تتجاوز 47%
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، اليوم الأحد، أنه بحلول الساعة 10:00 صباحا، تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T09:51+0000
2025-01-26T09:51+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال رئيس لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي: "حتى الساعة 10 صباحًا، شارك 47.56 بالمئة في التصويت. يمكننا أن نقول إن الانتخابات قد أجريت بالفعل في منطقة بريست ومنطقة غوميل، ولكن بطبيعة الحال، هذا يأخذ في الاعتبار النتائج المتزايدة للتصويت المبكر".وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن "نسبة 51% من الناخبين قد صوتت بالفعل في مقاطعتي بريست وغوميل، و46% في منطقة غرودنو، و45% في منطقتي فيتيبسك ومينسكوي، وما لا يقل عن 44% في مينسك".وفي الفترة من 21 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم إجراء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.وبدوره، أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان إرميكباييف، أن بعثة مراقبي المنظمة لم ترصد أي انتهاكات في عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية.ووفقًا لدستور بيلاروسيا (عام 1994)، فإن الرئيس هو رأس الدولة وضامن الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن.ويتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بشكل مباشر، من قبل شعب بيلاروسيا، على أساس الاقتراع العام والحر والمتساوي والمباشر، عن طريق الاقتراع السري، ويمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تزيد عن فترتين رئاسيتين.ووتعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا نافذة، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين، ويعتبر الرئيس منتخبًا إذا صوت له أكثر من نصف مواطني بيلاروسيا، الذين شاركوا في التصويت.مجلس الأمن البيلاروسي: مينسك مستعدة للرد على أي استفزازات خلال الانتخابات الرئاسيةبيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-عدم-اعتراف-البرلمان-الأوروبي-بالانتخابات-الرئاسية-البيلاروسية-خضوع-لواشنطن-1097165319.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا تتجاوز 47%

09:51 GMT 26.01.2025
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الانتخابات في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . Victor Tolochko
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أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، اليوم الأحد، أنه بحلول الساعة 10:00 صباحا، تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا 47%.
وقال رئيس لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي: "حتى الساعة 10 صباحًا، شارك 47.56 بالمئة في التصويت. يمكننا أن نقول إن الانتخابات قد أجريت بالفعل في منطقة بريست ومنطقة غوميل، ولكن بطبيعة الحال، هذا يأخذ في الاعتبار النتائج المتزايدة للتصويت المبكر".
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن "نسبة 51% من الناخبين قد صوتت بالفعل في مقاطعتي بريست وغوميل، و46% في منطقة غرودنو، و45% في منطقتي فيتيبسك ومينسكوي، وما لا يقل عن 44% في مينسك".
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
لوكاشينكو: عدم اعتراف البرلمان الأوروبي بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية خضوع لواشنطن
09:26 GMT
وفي الفترة من 21 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم إجراء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.
وبدوره، أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان إرميكباييف، أن بعثة مراقبي المنظمة لم ترصد أي انتهاكات في عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية.
وقال إرميكباييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بدأ أعضاء بعثتنا عملهم خلال فترة التصويت المبكر، لا يمكننا الإدلاء بأي بيان رسمي حتى الآن، سنصدر بيانًا بعد اكتمال عملية التصويت، ولكن في الوقت الحالي، لا نرى أي انتهاكات".
ووفقًا لدستور بيلاروسيا (عام 1994)، فإن الرئيس هو رأس الدولة وضامن الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن.

ويجب أن يكون الرئيس مواطنا من بيلاروسيا بالولادة، يبلغ من العمر 40 عامًا على الأقل، وله الحق في التصويت ويقيم بشكل دائم في بيلاروسيا لمدة 20 عامًا على الأقل، قبل الانتخابات مباشرة، ولا يحمل ولم يكن لديه في السابق جنسية أجنبية.

ويتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بشكل مباشر، من قبل شعب بيلاروسيا، على أساس الاقتراع العام والحر والمتساوي والمباشر، عن طريق الاقتراع السري، ويمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تزيد عن فترتين رئاسيتين.
ووتعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا نافذة، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين، ويعتبر الرئيس منتخبًا إذا صوت له أكثر من نصف مواطني بيلاروسيا، الذين شاركوا في التصويت.
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