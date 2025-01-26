https://sarabic.ae/20250126/نسبة-المشاركة-بالانتخابات-الرئاسية-في-بيلاروسيا-تتجاوز-47-1097166013.html
نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا تتجاوز 47%
نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا تتجاوز 47%
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، اليوم الأحد، أنه بحلول الساعة 10:00 صباحا، تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T09:51+0000
2025-01-26T09:51+0000
2025-01-26T09:51+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/0a/1046238403_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_0b6edd1905023e94ebba8240324d1fdf.jpg
وقال رئيس لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي: "حتى الساعة 10 صباحًا، شارك 47.56 بالمئة في التصويت. يمكننا أن نقول إن الانتخابات قد أجريت بالفعل في منطقة بريست ومنطقة غوميل، ولكن بطبيعة الحال، هذا يأخذ في الاعتبار النتائج المتزايدة للتصويت المبكر".وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن "نسبة 51% من الناخبين قد صوتت بالفعل في مقاطعتي بريست وغوميل، و46% في منطقة غرودنو، و45% في منطقتي فيتيبسك ومينسكوي، وما لا يقل عن 44% في مينسك".وفي الفترة من 21 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم إجراء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.وبدوره، أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان إرميكباييف، أن بعثة مراقبي المنظمة لم ترصد أي انتهاكات في عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية.ووفقًا لدستور بيلاروسيا (عام 1994)، فإن الرئيس هو رأس الدولة وضامن الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن.ويتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بشكل مباشر، من قبل شعب بيلاروسيا، على أساس الاقتراع العام والحر والمتساوي والمباشر، عن طريق الاقتراع السري، ويمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تزيد عن فترتين رئاسيتين.ووتعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا نافذة، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين، ويعتبر الرئيس منتخبًا إذا صوت له أكثر من نصف مواطني بيلاروسيا، الذين شاركوا في التصويت.مجلس الأمن البيلاروسي: مينسك مستعدة للرد على أي استفزازات خلال الانتخابات الرئاسيةبيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-عدم-اعتراف-البرلمان-الأوروبي-بالانتخابات-الرئاسية-البيلاروسية-خضوع-لواشنطن-1097165319.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/0a/1046238403_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55ec1ecc6db061e0aa87744028957f40.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا تتجاوز 47%
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، اليوم الأحد، أنه بحلول الساعة 10:00 صباحا، تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا 47%.
وقال رئيس لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي: "حتى الساعة 10 صباحًا، شارك 47.56 بالمئة في التصويت. يمكننا أن نقول إن الانتخابات قد أجريت بالفعل في منطقة بريست ومنطقة غوميل، ولكن بطبيعة الحال، هذا يأخذ في الاعتبار النتائج المتزايدة للتصويت المبكر".
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن "نسبة 51% من الناخبين قد صوتت بالفعل في مقاطعتي بريست وغوميل، و46% في منطقة غرودنو، و45% في منطقتي فيتيبسك ومينسكوي، وما لا يقل عن 44% في مينسك".
وفي الفترة من 21 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم إجراء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.
وبدوره، أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون
نورلان إرميكباييف، أن بعثة مراقبي المنظمة لم ترصد أي انتهاكات في عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية.
وقال إرميكباييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بدأ أعضاء بعثتنا عملهم خلال فترة التصويت المبكر، لا يمكننا الإدلاء بأي بيان رسمي حتى الآن، سنصدر بيانًا بعد اكتمال عملية التصويت، ولكن في الوقت الحالي، لا نرى أي انتهاكات".
ووفقًا لدستور بيلاروسيا (عام 1994)، فإن الرئيس هو رأس الدولة وضامن الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن.
ويجب أن يكون الرئيس مواطنا من بيلاروسيا بالولادة، يبلغ من العمر 40 عامًا على الأقل، وله الحق في التصويت ويقيم بشكل دائم في بيلاروسيا لمدة 20 عامًا على الأقل، قبل الانتخابات مباشرة، ولا يحمل ولم يكن لديه في السابق جنسية أجنبية.
ويتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بشكل مباشر، من قبل شعب بيلاروسيا، على أساس الاقتراع العام والحر والمتساوي والمباشر، عن طريق الاقتراع السري، ويمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تزيد عن فترتين رئاسيتين.
ووتعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا نافذة، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين، ويعتبر الرئيس منتخبًا إذا صوت له أكثر من نصف مواطني بيلاروسيا، الذين شاركوا في التصويت.