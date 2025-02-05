https://sarabic.ae/20250205/الكرملين-تصريح-وزير-الخارجية-الأمريكي--بشأن-التعددية-القطبية-يتطابق-مع-رؤية-موسكو-1097493047.html
الكرملين: تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن التعددية القطبية يتطابق مع رؤية موسكو
الكرملين: تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن التعددية القطبية يتطابق مع رؤية موسكو
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن التعددية القطبية في العالم يتوافق... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T09:47+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد تحدث وزير خارجيتنا سيرغي لافروف عن هذا الأمر، اليوم، ولفت الانتباه بالفعل إلى مثل هذا التصريح الحاد من قبل ممثل رسمي".وأجاب بيسكوف للصحفيين تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات بناءة مع الجانبين الروسي والأوكراني: "لا أستطيع أن أقول هنا سوى الآتي: الاتصالات بين الإدارات الفردية موجودة بالفعل، وقد تكثفت في الآونة الأخيرة، لكن لا يمكنني أن أخبرك بأي تفاصيل أخرى، ليس هناك ما أقوله".وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن الاعتراف بالتعددية القطبية في العالم بأنه مثير للاهتمام.عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، روبيو قائما بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، التي أخطرت بدورها الكونغرس بمراجعة المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة.سياسي روسي يصف أوكرانيا بأنها "ثقل" على فريق ترامبخبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
https://sarabic.ae/20250205/لافروف-يعقد-جلسة-مع-السفراء-الأجانب-حول-الأزمة-الأوكرانية-فيديو--1097488801.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن التعددية القطبية يتطابق مع رؤية موسكو
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن التعددية القطبية في العالم يتوافق مع رؤية موسكو، وروسيا ترحب بذلك بالطبع.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد تحدث وزير خارجيتنا سيرغي لافروف عن هذا الأمر، اليوم، ولفت الانتباه بالفعل إلى مثل هذا التصريح الحاد من قبل ممثل رسمي".
وتابع: "بالطبع، يتوافق هذا مع فهمنا ورؤيتنا ورؤية رئيسنا. نعم، نحن نرحب بمثل هذه التصريحات".
وأجاب بيسكوف للصحفيين تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات بناءة مع الجانبين الروسي والأوكراني: "لا أستطيع أن أقول هنا سوى الآتي: الاتصالات بين الإدارات الفردية موجودة بالفعل، وقد تكثفت في الآونة الأخيرة، لكن لا يمكنني أن أخبرك بأي تفاصيل أخرى، ليس هناك ما أقوله".
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن الاعتراف بالتعددية القطبية في العالم بأنه مثير للاهتمام.
عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، روبيو قائما بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، التي أخطرت بدورها الكونغرس بمراجعة المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة.