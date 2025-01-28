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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250128/وزير-الخارجية-الفرنسي-يؤكد-نقل-مقاتلات-ميراج-إلى-كييف-1097241224.html
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد نقل مقاتلات "ميراج" إلى كييف
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد نقل مقاتلات "ميراج" إلى كييف
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة سيتم تسليمها إلى أوكرانيا في الربع الأول من عام 2025. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T12:35+0000
2025-01-28T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وقال بارو: "ستبدأ طائرات ميراج الفرنسية بالتحليق في سماء أوكرانيا قريبا، في نهاية الربع (الأول من عام 2025)".وفي يونيو/حزيران العام الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنقل مقاتلات "ميراج 2000" إلى كييف وستنظم تدريب الطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام، وفي الوقت ذاته، أكد ماكرون أن الأسلحة الفرنسية لن تُستخدم لقصف المدنيين على الأراضي الروسية.وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن الطائرات سيتم تسليمها في الربع الأول من عام 2025، مشيرا إلى أن الطائرات الموردة إلى كييف سيتم تزويدها بـ "معدات جديدة".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20250127/أسير-حرب-يفضح-حقيقة-تدريب-الجنود-الأوكرانيين-في-فرنسا-فيديو--1097197542.html
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روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد نقل مقاتلات "ميراج" إلى كييف

12:35 GMT 28.01.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الفرنسية ميراج 2000
المقاتلة الفرنسية ميراج 2000 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة سيتم تسليمها إلى أوكرانيا في الربع الأول من عام 2025.
وقال بارو: "ستبدأ طائرات ميراج الفرنسية بالتحليق في سماء أوكرانيا قريبا، في نهاية الربع (الأول من عام 2025)".

وفي السياق ذاته، رفض الوزير الإجابة عن سؤال حول موقف فرنسا من إرسال قوة عسكرية دولية إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

وفي يونيو/حزيران العام الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنقل مقاتلات "ميراج 2000" إلى كييف وستنظم تدريب الطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام، وفي الوقت ذاته، أكد ماكرون أن الأسلحة الفرنسية لن تُستخدم لقصف المدنيين على الأراضي الروسية.
أسرى حرب أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير حرب يفضح حقيقة تدريب الجنود الأوكرانيين في فرنسا... فيديو
أمس, 10:00 GMT
وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن الطائرات سيتم تسليمها في الربع الأول من عام 2025، مشيرا إلى أن الطائرات الموردة إلى كييف سيتم تزويدها بـ "معدات جديدة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية، فرانك جيليتي، أن باريس تعتزم نقل 6 مقاتلات من هذا النوع إلى كييف.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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