https://sarabic.ae/20250128/وزير-الخارجية-الفرنسي-يؤكد-نقل-مقاتلات-ميراج-إلى-كييف-1097241224.html
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد نقل مقاتلات "ميراج" إلى كييف
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد نقل مقاتلات "ميراج" إلى كييف
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة سيتم تسليمها إلى أوكرانيا في الربع الأول من عام 2025. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T12:35+0000
2025-01-28T12:35+0000
2025-01-28T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097240877_0:227:3174:2012_1920x0_80_0_0_54ca536576a35048a912e71fc272455e.jpg
وقال بارو: "ستبدأ طائرات ميراج الفرنسية بالتحليق في سماء أوكرانيا قريبا، في نهاية الربع (الأول من عام 2025)".وفي يونيو/حزيران العام الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنقل مقاتلات "ميراج 2000" إلى كييف وستنظم تدريب الطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام، وفي الوقت ذاته، أكد ماكرون أن الأسلحة الفرنسية لن تُستخدم لقصف المدنيين على الأراضي الروسية.وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن الطائرات سيتم تسليمها في الربع الأول من عام 2025، مشيرا إلى أن الطائرات الموردة إلى كييف سيتم تزويدها بـ "معدات جديدة".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20250127/أسير-حرب-يفضح-حقيقة-تدريب-الجنود-الأوكرانيين-في-فرنسا-فيديو--1097197542.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097240877_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_a84e6dcaf9f60caa67a4ba44f25a857f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد نقل مقاتلات "ميراج" إلى كييف
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة سيتم تسليمها إلى أوكرانيا في الربع الأول من عام 2025.
وقال بارو: "ستبدأ طائرات ميراج الفرنسية بالتحليق في سماء أوكرانيا قريبا، في نهاية الربع (الأول من عام 2025)".
وفي السياق ذاته، رفض الوزير الإجابة عن سؤال حول موقف فرنسا من إرسال قوة عسكرية دولية إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.
وفي يونيو/حزيران العام الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنقل مقاتلات "ميراج 2000" إلى كييف وستنظم تدريب الطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام، وفي الوقت ذاته، أكد ماكرون أن الأسلحة الفرنسية لن تُستخدم لقصف المدنيين على الأراضي الروسية.
وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن الطائرات سيتم تسليمها في الربع الأول من عام 2025، مشيرا إلى أن الطائرات الموردة إلى كييف سيتم تزويدها بـ "معدات جديدة".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية، فرانك جيليتي، أن باريس تعتزم نقل 6 مقاتلات من هذا النوع إلى كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة،
لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.