https://sarabic.ae/20250207/مجلة-عسكرية-أمريكية-المقاتلات-الموردة-إلى-أوكرانيا-أدنى-بكثير-من-نظيراتها-الروسية--1097565234.html
مجلة عسكرية أمريكية: المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيراتها الروسية
مجلة عسكرية أمريكية: المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيراتها الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت مجلة عسكرية أمريكية، أن طائرات القوات الجوية الروسية متفوقة على نظيراتها الغربية الموردة إلى أوكرانيا. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T12:27+0000
2025-02-07T12:27+0000
2025-02-07T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت المجلة في مقال لها، أن "المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيرتها التابعة للقوات الجوية الروسية، على وجه الخصوص ، "سو - 30 إس إم" و"سو 35".وأكد المراقبون أنه "من المتوقع أن يتم استخدام "ميراج 2000" أيضا كقاذفات جوية لإطلاق صواريخ كروز، بينما تعمل بعيدا عن خط المواجهة".وقال السفير الروسي لدى فرنسا اليكسي ميشكوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن تسليم طائرات مقاتلة ميراج الفرنسية إلى كييف هو مثال ساطع على التخلص الحر من الأسلحة التي عفا عليها الزمن.
https://sarabic.ae/20250207/القوات-الروسية-تحرر-دروجبا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097562820.html
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روسيا
مجلة عسكرية أمريكية: المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيراتها الروسية
ذكرت مجلة عسكرية أمريكية، أن طائرات القوات الجوية الروسية متفوقة على نظيراتها الغربية الموردة إلى أوكرانيا.
وأضافت المجلة في مقال لها، أن "المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيرتها التابعة للقوات الجوية الروسية، على وجه الخصوص ، "سو - 30 إس إم" و"سو 35".
وأشار الصحفيون إلى أنه بسبب هذا، يتعين على الأوكرانيين تجنب المعارك الجوية المباشرة.
وأكد المراقبون أنه "من المتوقع أن يتم استخدام "ميراج 2000" أيضا كقاذفات جوية لإطلاق صواريخ كروز، بينما تعمل بعيدا عن خط المواجهة".
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورني، يوم أمس الخميس، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن أولى مقاتلات ميراج وصلت إلى أوكرانيا.
وقال السفير الروسي لدى فرنسا اليكسي ميشكوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن تسليم طائرات مقاتلة ميراج الفرنسية إلى كييف هو مثال ساطع على التخلص الحر من الأسلحة التي عفا عليها الزمن.