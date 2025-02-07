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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250207/مجلة-عسكرية-أمريكية-المقاتلات-الموردة-إلى-أوكرانيا-أدنى-بكثير-من-نظيراتها-الروسية--1097565234.html
مجلة عسكرية أمريكية: المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيراتها الروسية
مجلة عسكرية أمريكية: المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيراتها الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت مجلة عسكرية أمريكية، أن طائرات القوات الجوية الروسية متفوقة على نظيراتها الغربية الموردة إلى أوكرانيا. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T12:27+0000
2025-02-07T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت المجلة في مقال لها، أن "المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيرتها التابعة للقوات الجوية الروسية، على وجه الخصوص ، "سو - 30 إس إم" و"سو 35".وأكد المراقبون أنه "من المتوقع أن يتم استخدام "ميراج 2000" أيضا كقاذفات جوية لإطلاق صواريخ كروز، بينما تعمل بعيدا عن خط المواجهة".وقال السفير الروسي لدى فرنسا اليكسي ميشكوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن تسليم طائرات مقاتلة ميراج الفرنسية إلى كييف هو مثال ساطع على التخلص الحر من الأسلحة التي عفا عليها الزمن.
https://sarabic.ae/20250207/القوات-الروسية-تحرر-دروجبا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097562820.html
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مجلة عسكرية أمريكية: المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيراتها الروسية

12:27 GMT 07.02.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik
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ذكرت مجلة عسكرية أمريكية، أن طائرات القوات الجوية الروسية متفوقة على نظيراتها الغربية الموردة إلى أوكرانيا.
وأضافت المجلة في مقال لها، أن "المقاتلات الموردة إلى أوكرانيا أدنى بكثير من نظيرتها التابعة للقوات الجوية الروسية، على وجه الخصوص ، "سو - 30 إس إم" و"سو 35".

وأشار الصحفيون إلى أنه بسبب هذا، يتعين على الأوكرانيين تجنب المعارك الجوية المباشرة.

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:43 GMT
وأكد المراقبون أنه "من المتوقع أن يتم استخدام "ميراج 2000" أيضا كقاذفات جوية لإطلاق صواريخ كروز، بينما تعمل بعيدا عن خط المواجهة".

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورني، يوم أمس الخميس، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن أولى مقاتلات ميراج وصلت إلى أوكرانيا.

وقال السفير الروسي لدى فرنسا اليكسي ميشكوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن تسليم طائرات مقاتلة ميراج الفرنسية إلى كييف هو مثال ساطع على التخلص الحر من الأسلحة التي عفا عليها الزمن.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
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