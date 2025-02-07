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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250207/القوات-الروسية-تحرر-دروجبا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097562820.html
القوات الروسية تحرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن القوات الروسية حسنت تموضعها على محاور عدة... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T10:43+0000
2025-02-07T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7163cc10899295b869bf2a5b0df019f4.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات كريمسكوي، وبارانوفكا، ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت القوات الروسية وحدات من لواءين ثقيلين، وسبعة ألوية ميكانيكية، ولواءي مشاة آليين، وطائرات حراسة، ومركبات جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين من الحرس الوطني، ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3720 عسكريًا، وأربع دبابات، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، و29 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبتان قتاليتان للمشاة من طراز "برادلي"، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ناقلة جند مدرعة من طراز "فايكنغ" مصنوعة في السويد. وتم تدمير 44 آلية، و34 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع.بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وأماكن تجميع وتخزين وإعداد الطائرات دون طيار الهجومية، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات دون طيار والمتخصصين في الحرب الإلكترونية، ومستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ عمليات هجومية مضادة في اتجاه قريتي تشيركاسكايا كونوبيلكا، وأولانوك في مقاطعة كورسك. وتم صد ما مجموعه ثماني موجات من الهجمات.وخلال الأسبوع، استمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وألحقت الغارات الجوية والطائرات دون طيار ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الميكانيكية الثقيلة، وستة ألوية ميكانيكية وثلاثة ألوية هجومية محمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري وأربعة ألوية دفاع إقليمي.وفي اتجاه خاركوف، هُزمت وحدات من المشاة الآلية، وألوية الهجوم المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، ولواءين للدفاع الإقليمي.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية. وتم هزيمة أربعة ألوية مشاة آلية، وآلوية هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية ولواءين للدفاع الإقليمي.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. وتم تدمير عددا من الدبابات، وخمسة ألوية هجومية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء لمشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 955 عسكريًا، وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، و19 مركبة قتالية مدرعة، و14 سيارة، و31 قطعة مدفعية ميدانية، سبعة منها من صنع دول حلف شمال الأطلسي. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.وعلى مدار أسبوع، أسقطت منظومات الدفاع الجوي صاروخًا موجهًا بعيد المدى من طراز "نبتون"، وست قنابل جوية موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و41 صاروخًا متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و630 طائرة دون طيار. وأسقطت مقاتلات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية طائرة "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوملينسك-وبارانوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1097493338.html
https://sarabic.ae/20230730/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-بنجاح-على-محور-كوبيانسك--1079559356.html
https://sarabic.ae/20250206/الجيش-الروسي-يستهدف--ألوية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1097534705.html
https://sarabic.ae/20250206/أنباء-عن-قصف-أكاديمية-الحرس-الوطني-الأوكراني-في-خاركوف-ومصنع-للمسيرات-في-زابوروجيه-1097524693.html
https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097489144.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:43 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 11:24 GMT 07.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن القوات الروسية حسنت تموضعها على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات كريمسكوي، وبارانوفكا، ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت القوات الروسية وحدات من لواءين ثقيلين، وسبعة ألوية ميكانيكية، ولواءي مشاة آليين، وطائرات حراسة، ومركبات جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين من الحرس الوطني، ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3720 عسكريًا، وأربع دبابات، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، و29 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبتان قتاليتان للمشاة من طراز "برادلي"، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ناقلة جند مدرعة من طراز "فايكنغ" مصنوعة في السويد. وتم تدمير 44 آلية، و34 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوملينسك وبارانوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
5 فبراير, 09:52 GMT
وأضاف البيان أنه، في الفترة من 1 إلى 7 فبراير/ شباط، نفذت القوات المسلحة الروسية ثماني ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات دون طيار، مما أدى إلى أضرار بمرافق البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وأماكن تجميع وتخزين وإعداد الطائرات دون طيار الهجومية، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات دون طيار والمتخصصين في الحرب الإلكترونية، ومستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ عمليات هجومية مضادة في اتجاه قريتي تشيركاسكايا كونوبيلكا، وأولانوك في مقاطعة كورسك. وتم صد ما مجموعه ثماني موجات من الهجمات.
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
30 يوليو 2023, 07:50 GMT
وخلال الأسبوع، استمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وألحقت الغارات الجوية والطائرات دون طيار ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الميكانيكية الثقيلة، وستة ألوية ميكانيكية وثلاثة ألوية هجومية محمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري وأربعة ألوية دفاع إقليمي.
وفي اتجاه خاركوف، هُزمت وحدات من المشاة الآلية، وألوية الهجوم المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، ولواءين للدفاع الإقليمي.
وتم تحرير بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف بفضل العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
أمس, 12:49 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية. وتم هزيمة أربعة ألوية مشاة آلية، وآلوية هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية ولواءين للدفاع الإقليمي.
وعلى مدار أسبوع، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 1510 عسكريين، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و26 سيارة، و14 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 7 قطع غربية الصنع، وتم تدمير 16 مستودع ذخيرة ميداني، وأربعة محطات للحرب الإلكترونية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. وتم تدمير عددا من الدبابات، وخمسة ألوية هجومية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء لمشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنباء عن قصف أكاديمية الحرس الوطني الأوكراني في خاركوف ومصنع للمسيرات في زابوروجيه
أمس, 08:12 GMT
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 955 عسكريًا، وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، و19 مركبة قتالية مدرعة، و14 سيارة، و31 قطعة مدفعية ميدانية، سبعة منها من صنع دول حلف شمال الأطلسي. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.
وعلى مدار أسبوع، أسقطت منظومات الدفاع الجوي صاروخًا موجهًا بعيد المدى من طراز "نبتون"، وست قنابل جوية موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و41 صاروخًا متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و630 طائرة دون طيار. وأسقطت مقاتلات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية طائرة "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
5 فبراير, 08:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
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