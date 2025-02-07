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القوات الروسية تحرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن القوات الروسية حسنت تموضعها على محاور عدة... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T10:43+0000

2025-02-07T10:43+0000

2025-02-07T11:24+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات كريمسكوي، وبارانوفكا، ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت القوات الروسية وحدات من لواءين ثقيلين، وسبعة ألوية ميكانيكية، ولواءي مشاة آليين، وطائرات حراسة، ومركبات جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين من الحرس الوطني، ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3720 عسكريًا، وأربع دبابات، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، و29 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبتان قتاليتان للمشاة من طراز "برادلي"، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ناقلة جند مدرعة من طراز "فايكنغ" مصنوعة في السويد. وتم تدمير 44 آلية، و34 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع.بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وأماكن تجميع وتخزين وإعداد الطائرات دون طيار الهجومية، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات دون طيار والمتخصصين في الحرب الإلكترونية، ومستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ عمليات هجومية مضادة في اتجاه قريتي تشيركاسكايا كونوبيلكا، وأولانوك في مقاطعة كورسك. وتم صد ما مجموعه ثماني موجات من الهجمات.وخلال الأسبوع، استمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وألحقت الغارات الجوية والطائرات دون طيار ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الميكانيكية الثقيلة، وستة ألوية ميكانيكية وثلاثة ألوية هجومية محمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري وأربعة ألوية دفاع إقليمي.وفي اتجاه خاركوف، هُزمت وحدات من المشاة الآلية، وألوية الهجوم المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، ولواءين للدفاع الإقليمي.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية. وتم هزيمة أربعة ألوية مشاة آلية، وآلوية هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية ولواءين للدفاع الإقليمي.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. وتم تدمير عددا من الدبابات، وخمسة ألوية هجومية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء لمشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 955 عسكريًا، وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، و19 مركبة قتالية مدرعة، و14 سيارة، و31 قطعة مدفعية ميدانية، سبعة منها من صنع دول حلف شمال الأطلسي. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.وعلى مدار أسبوع، أسقطت منظومات الدفاع الجوي صاروخًا موجهًا بعيد المدى من طراز "نبتون"، وست قنابل جوية موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و41 صاروخًا متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و630 طائرة دون طيار. وأسقطت مقاتلات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية طائرة "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

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