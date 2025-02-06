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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250206/أنباء-عن-قصف-أكاديمية-الحرس-الوطني-الأوكراني-في-خاركوف-ومصنع-للمسيرات-في-زابوروجيه-1097524693.html
أنباء عن قصف أكاديمية الحرس الوطني الأوكراني في خاركوف ومصنع للمسيرات في زابوروجيه
أنباء عن قصف أكاديمية الحرس الوطني الأوكراني في خاركوف ومصنع للمسيرات في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مصنع محركات الطائرات "موتور سيتش" الواقع في منطقة... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T08:12+0000
2025-02-06T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في زابوروجيه حدث استهداف لم يتم الإعلان عنه... مصنع "موتور سيتش" ومرافق الإنتاج الملحقة به... ضربة واحدة أصابت مستودع تجميع الطائرات المسيرة، بالأحرى كان يتم فيه تصنيع قطع مهمة تدخل في عملية التجميع".وذكر ليبيديف أنه تم توجيه ضربة إلى أكاديمية الحرس الوطني في خاركوف، مما أسفر عن مقتل عدد من العقداء في قوات الدفاع الجوي الأوكرانية وممثلين عن دول حلف شمال الأطلسي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097489144.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

أنباء عن قصف أكاديمية الحرس الوطني الأوكراني في خاركوف ومصنع للمسيرات في زابوروجيه

08:12 GMT 06.02.2025
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "ميغ - 29"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . Alexander Vilf
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تابعنا عبر
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مصنع محركات الطائرات "موتور سيتش" الواقع في منطقة سيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه، وأصابت مستودع تجميع الطائرات المسيرة.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في زابوروجيه حدث استهداف لم يتم الإعلان عنه... مصنع "موتور سيتش" ومرافق الإنتاج الملحقة به... ضربة واحدة أصابت مستودع تجميع الطائرات المسيرة، بالأحرى كان يتم فيه تصنيع قطع مهمة تدخل في عملية التجميع".
وذكر ليبيديف أنه تم توجيه ضربة إلى أكاديمية الحرس الوطني في خاركوف، مما أسفر عن مقتل عدد من العقداء في قوات الدفاع الجوي الأوكرانية وممثلين عن دول حلف شمال الأطلسي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
أمس, 08:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربيةوالمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:22 GMT
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