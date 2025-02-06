https://sarabic.ae/20250206/أنباء-عن-قصف-أكاديمية-الحرس-الوطني-الأوكراني-في-خاركوف-ومصنع-للمسيرات-في-زابوروجيه-1097524693.html
أنباء عن قصف أكاديمية الحرس الوطني الأوكراني في خاركوف ومصنع للمسيرات في زابوروجيه
أنباء عن قصف أكاديمية الحرس الوطني الأوكراني في خاركوف ومصنع للمسيرات في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مصنع محركات الطائرات "موتور سيتش" الواقع في منطقة... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T08:12+0000
2025-02-06T08:12+0000
2025-02-06T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في زابوروجيه حدث استهداف لم يتم الإعلان عنه... مصنع "موتور سيتش" ومرافق الإنتاج الملحقة به... ضربة واحدة أصابت مستودع تجميع الطائرات المسيرة، بالأحرى كان يتم فيه تصنيع قطع مهمة تدخل في عملية التجميع".وذكر ليبيديف أنه تم توجيه ضربة إلى أكاديمية الحرس الوطني في خاركوف، مما أسفر عن مقتل عدد من العقداء في قوات الدفاع الجوي الأوكرانية وممثلين عن دول حلف شمال الأطلسي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097489144.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
أنباء عن قصف أكاديمية الحرس الوطني الأوكراني في خاركوف ومصنع للمسيرات في زابوروجيه
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مصنع محركات الطائرات "موتور سيتش" الواقع في منطقة سيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه، وأصابت مستودع تجميع الطائرات المسيرة.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في زابوروجيه حدث استهداف لم يتم الإعلان عنه... مصنع "موتور سيتش" ومرافق الإنتاج الملحقة به... ضربة واحدة أصابت مستودع تجميع الطائرات المسيرة، بالأحرى كان يتم فيه تصنيع قطع مهمة تدخل في عملية التجميع".
وذكر ليبيديف أنه تم توجيه ضربة إلى أكاديمية الحرس الوطني في خاركوف، مما أسفر عن مقتل عدد من العقداء في قوات الدفاع الجوي الأوكرانية وممثلين عن دول حلف شمال الأطلسي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربيةوالمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.