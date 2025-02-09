https://sarabic.ae/20250209/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ35-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-8-مقاطعات-خلال-الليل-1097601685.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، باعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الروسية لـ 35طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات، من بينها 18 طائرة مسيرة فوق... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T05:28+0000
2025-02-09T05:28+0000
2025-02-09T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104202/74/1042027488_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f51b0f45139536433d37840fdf57f64.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 35 طائرة أوكرانية مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف."كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم
https://sarabic.ae/20250208/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097591669.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104202/74/1042027488_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_179f8839d490607ef186f7a3118401fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، باعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الروسية لـ 35طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات، من بينها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك خلال الليل.
وأوضحت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 35 طائرة أوكرانية مسيرة".
بينها تم تدمير 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك واربع طائرات مسيرة في مقاطعة أوريول، وأربعة أخرى في إقليم كراسنودار، وثلاثة طائرة مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وروستوف وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة بريانسك وتولا وجمهورية القرم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية
ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.