https://sarabic.ae/20250208/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097591669.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 320 عسكرياً، بالإضافة... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T12:27+0000
2025-02-08T12:27+0000
2025-02-08T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 320 عسكريا، ودبابتين، و3 عربات مشاة قتالية، و4 ناقلات جند مصفحة، و13 مركبة قتالية مصفحة، و11 سيارة، و6 قطع مدفعية، و5 مدافع هاون، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة".وأوضح الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "استهدف الطيران الحربي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشأة لصناعة الغاز والنفط، كانت تسند وتدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين ومواقع الإعداد لإطلاق الطائرات دون طيار، فضلاً عن تراكم القوى العاملة والمعدات للعدو في 152 منطقة".وجاء في البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين تموضعها، حيث دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رازليف ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250208/القوات-الروسية-تتقدم-على-عدد-من-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1097587857.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 320 عسكرياً، بالإضافة لتدمير دبابتين والعديد من المعدات الحربية الأخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 320 عسكريا، ودبابتين، و3 عربات مشاة قتالية، و4 ناقلات جند مصفحة، و13 مركبة قتالية مصفحة، و11 سيارة، و6 قطع مدفعية، و5 مدافع هاون، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، باستهداف القوات التابعة لها، التشكيلات الأوكرانية على جميع محاور القتال، إضافة لتدمير أهداف استراتيجية تابعة لقوات كييف، منها منشآت الطاقة ومخازن الطائرات المسيرة.
وأوضح الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "استهدف الطيران الحربي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشأة لصناعة الغاز والنفط، كانت تسند وتدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين ومواقع الإعداد لإطلاق الطائرات دون طيار، فضلاً عن تراكم القوى العاملة والمعدات للعدو في 152 منطقة".
وجاء في البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين تموضعها، حيث دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رازليف ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.