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هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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الإنسان والثقافة
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زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250208/القوات-الروسية-تتقدم-على-عدد-من-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1097587857.html
القوات الروسية تتقدم على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تتقدم على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، باستهداف القوات التابعة لها، التشكيلات الأوكرانية على جميع محاور القتال، التي فقدت ما يصل إلى 135 عسكريًا، ومدفعا فرنسي الصنع من... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T09:42+0000
2025-02-08T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين تموضعها، حيث دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رازليف ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه".
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تتقدم على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة

09:42 GMT 08.02.2025
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Sputnik . Иван Родионов
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، باستهداف القوات التابعة لها، التشكيلات الأوكرانية على جميع محاور القتال، التي فقدت ما يصل إلى 135 عسكريًا، ومدفعا فرنسي الصنع من طراز "قيصر" في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشرق" وحدها، في يوم واحد.
وجاء في البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين تموضعها، حيث دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رازليف ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه".

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 135 عسكريًا وسيارة، وأربعة مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفع ذاتي عيار 155 ملم من طراز "قيصر" فرنسي الصنع.

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