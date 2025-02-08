https://sarabic.ae/20250208/القوات-الروسية-تتقدم-على-عدد-من-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1097587857.html
القوات الروسية تتقدم على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تتقدم على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، باستهداف القوات التابعة لها، التشكيلات الأوكرانية على جميع محاور القتال، التي فقدت ما يصل إلى 135 عسكريًا، ومدفعا فرنسي الصنع من... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T09:42+0000
2025-02-08T09:42+0000
2025-02-08T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين تموضعها، حيث دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رازليف ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تتقدم على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، باستهداف القوات التابعة لها، التشكيلات الأوكرانية على جميع محاور القتال، التي فقدت ما يصل إلى 135 عسكريًا، ومدفعا فرنسي الصنع من طراز "قيصر" في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشرق" وحدها، في يوم واحد.
وجاء في البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين تموضعها، حيث دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رازليف ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 135 عسكريًا وسيارة، وأربعة مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفع ذاتي عيار 155 ملم من طراز "قيصر" فرنسي الصنع.